Sztuczna inteligencja w siatkówce. Jak polska technologia podbija świat
Łukasz Wróbel był siatkarskim mistrzem Polski juniorów, ale po liceum wybrał informatykę. Po studiach połączył obie dziedziny i zaczął tworzyć oprogramowanie do statystycznej analizy siatkówki. Dziś jego firma VolleyStation dzięki AI zdobywa klientów na dynamicznie rosnącym rynku amerykańskim.
26.02.2026, 04:30
Mecz siatkarski w amerykańskiej lidze LOVB. W rozgrywki zainwestował m.in. Kevin Durant, gwiazdor NBA. W LOVB, jednej z dwóch głównych amerykańskich lig profesjonalnych, gra m.in. środkowa reprezentacji Polski Magdalena Jurczyk.
Fot. Scott Wachter/Getty Images
