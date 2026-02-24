Kategorie artykułu: Biznes Świat
Szwedzi chcą na GPW. Nadchodzi debiut produktów inwestycyjnych Virtune
Virtune ma apetyt na polską branżę krypto. Szwedzka firma zapowiada emisję produktów inwestycyjnych lokujących w kryptowalutach. Wybrała GPW ze względu na małą konkurencję i duży potencjalny popyt. Wiąże też duże nadzieje z projektem OKI.
24.02.2026, 04:15
Virtune został założony w 2022 r. przez Christophera Kocka i Petera Arvidssona, którzy dziś zarządzają spółką. W produkty Virtune zainwestowało już 140 tys. inwestorów. Fot. Virtune/Facebook
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie produkty Virtune planuje wprowadzić na GPW i na jakich zasadach będą działać.
- Dlaczego Polska została uznana przez Virtune za priorytetowy rynek zagraniczny.
- Jakie przewagi mogą mieć ETN nad bezpośrednim inwestowaniem w kryptowaluty poza rynkiem regulowanym.