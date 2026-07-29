Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Tak działa Alert RCB. Kto decyduje, że zobaczysz go w swoim smartfonie?
W 2025 roku mieszkańcy Warszawy otrzymali 11 SMS-ów z Alertem RCB. Pięć z nich dotyczyło zjawisk pogodowych. – Wychodzimy z założenia, że jeśli alert może uratować życie chociaż jednej osoby, to warto go wysłać – mówi Beata Wiączek-Jankowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
29.07.2026, 04:04
5 z 11 ostrzeżeń, które w 2025 roku Warszawiacy otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczyło zjawisk pogodowych. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto i na jakiej podstawie decyduje o wysłaniu Alertu RCB, który trafia SMS-em na nasz telefon.
- Czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowuje zmiany w zakresie wysyłki ostrzeżeń.
- Co Polacy sądzą o Alercie RCB i jak ocenia go ekspert.