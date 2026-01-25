Kategoria artykułu: Biznes
Taką drogę przechodzą wasze paczki w automatycznym centrum logistycznym. Kompletuje je kilkadziesiąt robotów
W centrum logistycznym DSV w Łozienicy pod Szczecinem działa w pełni zautomatyzowany system AutoStore. Ponad 60 robotów kompletuje paczki, dzięki czemu proces pakowania jest nie tylko szybszy, ale też pozwala zaoszczędzić miejsce na składowanie i energię elektryczną w porównaniu do tradycyjnego magazynu.
25.01.2026, 06:40
W Łozienicy pod Szczecinem działa AutoStore, w którym zamówienia kompletuje 61 robotów. Fot. DSV
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak działa automatyczny magazyn AutoStore w DSV pod Szczecinem.
- Jakie korzyści dla magazynu przynosi robotyzacja logistyki e-commerce i B2B.
- Dlaczego AutoStore DSV nie oznacza redukcji zatrudnienia.