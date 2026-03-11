Tanie jak paliwo na Słowacji? Porównujemy ceny (Fact-checking)

W ostatnich dniach ceny benzyny to jeden z najważniejszych tematów politycznych nie tylko w Polsce. We wtorek Michal Šimečka, przewodniczący opozycyjnej partii Progresywna Słowacja (Progresívne Slovensko) atakował rząd za ceny na stacjach benzynowych.

– Robert Fico powinien wyjaśnić, dlaczego Słowacja tankuje najdroższą benzynę spośród wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej – mówił Michal Šimečka.

Lider słowackiej opozycji przemawiał na tle mapy, na której widniały ceny benzyny 95 z 9 marca 2026 r. w Polsce (1,41 euro), Czechach (1,44 euro), Węgrzech (1,46 euro) i na Słowacji (1,54 euro).

– Prawda jest taka, że ​​to nie słowaccy kierowcy czerpią korzyści z rosyjskiej ropy, ale przede wszystkim węgierski MOL, jej akcjonariusze i pośrednicy oraz naturalnie Rosji Putina. Czechy i Polska nie kupują rosyjskiej ropy i tankują taniej – przekonywał Šimečka.

Drożyzna Ficy

Wystąpienie przewodniczącego partii Progresywna Słowacja, z której wywodziła się była prezydent Zuzana Čaputová na temat wysokich cen na stacjach wpisuje się w politykę, którą od miesięcy konsekwentnie prowadzi Michal Šimečka. Młody (rocznik 1984) słowacki lider opozycji, absolwent Oksfordu w dużym stopniu zrezygnował z atakowania rządu Roberta Ficy z powodów ideologicznych, stawiając przede wszystkim na tematy gospodarcze. Progresywna Słowacja popularyzuje hasło „ficova drahota”, czyli „drożyzna Ficy”.

Słowacy od lat narzekają na ceny i przyjeżdżają na zakupy do nas. W kwietniu 2025 r. sprawdziliśmy ceny produktów popularnych produktów spożywczych i kosmetycznych w Polsce, w Czechach i na Słowacji. Odwiedziliśmy wtedy sklepy sieci Kaufland w Cieszynie, Czeskim Cieszynie i Czadcy. Za ten sam koszyk zakupowy zapłaciliśmy wtedy w Polsce 370,99 zł, w Czechach – 442,08 zł i 440,47 zł na Słowacji.

Turystyka paliwowa kwitnie?

Kiedy Słowacy debatują o tańszej benzynie w Polsce, polskie media donoszą o tanich paliwach u naszych południowych sąsiadów. „Pierwsza taka sytuacja od lat. Słowacja ma tańsze paliwo, różnica jest ogromna” – donosi Onet.pl. Wyborcza.pl donosi, że: „Paliwo na Słowacji tańsze, niż w Polsce. Historyczna zmiana przy granicy”. Na „Wyborczą” powołuje się serwis O2.pl, który informuje: „Na Słowacji taniej niż w Polsce. Kierowcy z Podhala zmieniają przyzwyczajenia”.

A naTemat.pl alarmuje: „To jest jakaś masakra! W takiej sytuacji szykuje się najazd Polaków na Słowację. To za duża różnica, żebyście z tego nie skorzystali. Na całym baku o pojemności 50 l można zaoszczędzić 85 zł – mówił mężczyzna na stacji w rozmowie z dziennikarzem”. Tekst zatytułowano: „Turystyka paliwowa kwitnie na Słowacji. Polacy jeżdżą tam, bo to faktycznie się opłaca”.

Media porównują ceny oleju napędowego przy polsko-słowackiej granicy

Doniesienie polskich mediów opierają się najczęściej o dane z dwóch stacji blisko granicy.

„Dziś rano litr oleju napędowego na stacji paliw w Bukowinie Tatrzańskiej na Podhalu kosztował 8,19 zł. W słowackim Zdziarze w tym samym czasie identyczne paliwo można kupić za 6,52 zł. Obie stacje dzieli zaledwie 19 km” – zanotował Onet.pl.

Te różnice są zaskakujące w kontekście informacji podnoszonych przez cytowanych wyżej słowackich polityków.

Jakie są średnie ceny na stacjach paliw w Polsce i na Słowacji?

Według serwisu AutoCentrum.pl we wtorek (10 marca) średnia cena benzyny 95 w Polsce wyniosła 6,36 zł. Na Słowacji – posiłkuję się danymi serwisu Benzin.sk – za litr trzeba było wtedy średnio zapłacić równowartość 6,46 zł (1,518 euro). Do wyliczeń przyjąłem średnią cenę NBP z 10 marca, wedle której 1 euro to 4,2555 zł.

Gaz LPG bardziej opłacało się wtedy tankować na Słowacji za 2,85 zł (0,671 euro). Tego dnia średnio litr gazu w Polsce kosztował 3,06 zł.

Za to widać dużą różnicę w cenie oleju napędowego, którego litr średnio kosztował w Polsce 7,43 zł, kiedy na Słowacji trzeba było za niego zapłacić równowartość 6,48 zł (1,523 euro). Te dysproporcje wynikają z olbrzymich podwyżek ceny oleju napędowego na polskich stacjach.

Jeszcze 4 marca średnia cena litra w Polsce wynosiła 6,37 zł – 6 marca było to już 7,02 zł, a 10 marca – 7,43 zł. W tym samym okresie (4-10 marca) cena litra oleju napędowego na słowackich stacjach wzrosła o 0,015 euro, czyli ok. 6 groszy.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Ceny paliw w Czechach i na Słowacji. Gdzie taniej?

Obecnie Słowacy tankują niewiele tańszy gaz i zdecydowanie tańszy olej napędowy.

Średnia cena litra gazu LPG na Słowacji wynosi równowartość 2,85 zł i jest o 21 groszy niższa niż w Polsce (3,06 zł).

Litr oleju napędowego na słowackich stacjach kosztuje 6,48 zł i jest o 95 groszy tańszy niż w Polsce (7,43 zł).

Za to polscy kierowcy kupują tańszą benzynę. Litr PB 95 kosztuje na naszych stacjach 6,36 zł i jest o 10 groszy tańsza niż na Słowacji (6,46 zł).