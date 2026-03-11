Kategorie artykułu: fact-checking Finanse osobiste
Tanie jak paliwo na Słowacji? Porównujemy ceny (Fact-checking)
Kiedy lider słowackiej opozycji alarmuje, że Słowacy mają najdroższą benzynę spośród państw Grupy Wyszehradzkiej, polskie media donoszą, że na Słowacji można dziś kupić paliwo taniej niż w Polsce. Jaka jest prawda?
11.03.2026, 16:32
Jakie są ceny paliw na stacjach w Polsce i na Słowacji? Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile kosztuje litr benzyny PB 95 w Polsce i na Słowacji.
- Jaka jest średnia cena gazu LPG i oleju napędowego na polskich i słowackich stacjach.
- Jak Słowacy odnoszą się do cen na polskich stacjach i jak Polacy postrzegają słowackie ceny paliw.