Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
TDJ buduje portfel spółek growth. „Wspieramy firmy w drodze do lidera”
TDJ rozwija strategię inwestowania w spółki growth, które mają już sprawdzony produkt i klientów, ale potrzebują kapitału na kolejny etap rozwoju. Grupa chce wykorzystać ten segment jako sposób na poznawanie nowych rynków i budowanie przyszłych platform inwestycyjnych.
30.07.2026, 05:30
Mateusz Sumara, dyrektor inwestycyjny TDJ Growth, rozwija strategię inwestowania w spółki na etapie growth. TDJ chce zagospodarować lukę między venture capital a private equity, wspierając firmy w drodze do pozycji liderów swoich rynków. Fot. materiały prasowe TDJ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego TDJ zdecydował się wejść w segment spółek growth i jaką lukę na rynku chce wykorzystać.
- Jakie firmy znajdują się w centrum zainteresowania TDJ Growth i według jakich kryteriów grupa wybiera inwestycje.
- Dlaczego TDJ stawia na długoterminowe inwestowanie własnego kapitału i jaką rolę strategia growth ma odegrać w przyszłości grupy.