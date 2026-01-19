Kategorie artykułu: Biznes Technologia
TikTok pomimo kontrowersji przyciąga marki. Czy ta granica jest cienka?
Tam, gdzie są konsumenci, tam toczą się działania marketingowe. A liczba użytkowników TikToka, mimo pojawiających się czerwonych flag, rośnie. Jaki platforma ma wpływ na gospodarkę – firma po raz pierwszy przedstawiła dane także dla Polski.
19.01.2026, 20:01
Platformy społecznościowe w tym TikTok z kanałów komunikacji przeistoczyły się w infrastrukturę do promocji i sprzedaży marek. Firmy reklamują się tam, gdzie są ich obecni i potencjalni klienci. Fot. Brendon Thorne/Bloomberg via Getty ImagesBrendon Thorne/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką wartość dla polskiej i europejskiej gospodarki wytwarza dziś reklama na TikToku według analiz przygotowanych na zlecenie właściciela platformy.
- Dlaczego coraz więcej firm – mimo kontrowersji – decyduje się inwestować w obecność na tej platformie.
- Czy TikTok to chwilowy trend marketingowy, czy już element globalnej infrastruktury sprzedaży i promocji biznesu, w tym małych i średnich firm.