TotalEnergies wznawia wart 20 mld dolarów projekt LNG w Mozambiku. Mimo zarzutów o zbrodnie wojenne
Francuski koncern energetyczny TotalEnergies ogłosił wznowienie budowy gigantycznego projektu LNG w północnym Mozambiku po niemal pięciu latach. Inwestycja była wstrzymana po krwawym ataku dżihadystów i późniejszych zarzutach o współodpowiedzialność za zbrodnie wojenne.
29.01.2026, 23:50
Widok satelitarny projektu TotalEnergies Mozambique LNG w trakcie budowy. Afungi, dystrykt Palma, prowincja Cabo Delgado, Mozambik. Zdjęcie wykonane 23 maja 2025 r. Fot. Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025
Z tego artykułu dowiesz się…
- o historii projektu LNG w Mozambiku.
- o powodach zarzutów wobec TotalEnergies.
- o skali konfliktu w prowincji Cabo Delgado.