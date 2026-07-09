Kategoria artykułu: Sport
Tour de France mężczyzn rozgrzewką przed wyścigiem kobiet. Tam już będą polskie fajerwerki
Katarzyna Niewiadoma od lat błyszczy w Tour de France, a w tym roku możemy być też świadkami narodzin kolejnej polskiej gwiazdy – atakuje Dominika Włodarczyk, która nie lubi pracy na pół gwizdka. Gdy usłyszała, że obecność w internecie jest ważna, zaczęła intensywnie blogować.
09.07.2026, 04:15
Dominika Włodarczyk świętuje mistrzostwo Polski. Pod koniec czerwca była najlepsza zarówno w jeździe indywidualnej na czas, jak i wyścigu ze startu wspólnego. Fot. Tomasz Waszczuk/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądają treningi Dominiki Włodarczyk przed Tour de France Femmes.
- Kto jest sportową idolką Dominiki Włodarczyk.
- Jak poważny wypadek przydarzył się Dominice Włodarczyk w 2024 r.