Tour de France mężczyzn rozgrzewką przed wyścigiem kobiet. Tam już będą polskie fajerwerki

Tour de France mężczyzn wystartował 4 lipca, Słoweniec Tadej Pogacar zaczął już walkę o swój piąty triumf. Jeśli wygra, dołączy do czteroosobowej grupki rekordzistów, w której znajdują się m.in. Eddy Merckx i Miguel Indurain. Siedem „triumfów” Lance'a Armstronga wykreślono z wiadomych powodów...

Tour de France Femmes, czyli rywalizacja kobiet, wystartuje 1 sierpnia, kilka dni po ostatnim etapie męskich zmagań.

– Fakt, iż wyścigi się nie nakładają, jest bardzo ważny dla rozwoju kolarstwa kobiet. Tour de Frances Femmes nie jest dodatkiem. W ogóle utworzenie tego wyścigu w 2022 r. było przełomem, kolarstwo kobiet zaczęło się bardzo mocno profesjonalizować – mówi Agata Lang, członkini międzynarodowych władz kolarstwa.

W tegorocznej edycji męskiego Tour de France jedzie dwóch Polaków: Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek. Żaden z nich nie powalczy o podium. W Tour de France Femmes Polki będą się w takiej walce liczyć. Katarzyna Niewiadoma od 2022 r. za każdym razem kończy rywalizację w pierwszej trójce, dwa lata temu była najlepsza. Rok temu zajęła trzecie miejsce, czwarta była Dominika Włodarczyk.

Dominika Włodarczyk liderką zespołu na Tour de France

W tej edycji zupełnie inaczej niż rok temu, 25-letnia Włodarczyk ma być liderką zespołu UAE Team ADQ. Zbitka „UAE” w kolarstwie brzmi imponująco – oznacza Zjednoczone Emiraty Arabskie, które, jako państwo, mocno zaangażowały się w ten sport. W męskim zespole UAE Team Emirates XRG jeździ wspomniany wyżej Tadej Pogacar. To w tej koszulce wygrał swoje wszystkie wyścigi Tour de France.

Dominika Włodarczyk na co dzień pracuje z trenerem Sylwestrem Szmydem, byłym świetnym kolarzem.

– To była inicjatywa Dominiki, napisała do mnie w 2024 r. Zaczęliśmy rozmawiać. Zapytałem, jakie wyścigi uważa za najlepsze dla siebie. O stromych i ciężkich podjazdach nie mówiła, więc zapytałem: „A co z górami?”. Błyskawicznie odpowiedziała, że od dawna jest przekonana, że to nie dla niej, tam nie będzie błyszczeć. Jednocześnie dała mi dostęp do systemu, gdzie mogłem znaleźć zapisy jej sesji treningowych… – mówi Sylwester Szmyd.

Te dane od razu wrzucił do specjalnego programu i otrzymał odpowiednie parametry kolarskie Dominiki Włodarczyk.

– Pomyślałem od razu: zmieniamy nastawienie, ona musi przestawić się na góry… Będzie bardzo mocna. I zaczęliśmy pracę – wspomina Sylwester Szmyd.

Dziś mówi, że podium Tour de France nie będzie dla niego zaskoczeniem – a mordercza trasa, z bardzo trudnymi podjazdami, jest szansą dla jego zawodniczki.

Jak wygląda życie kolarki

– Szansę na zyskanie przewagi widzimy też w jeździe na czas. W tym aspekcie też sporo zmieniliśmy. Po odpowiednich testach na początku naszej pracy wręcz krzyknąłem, jak źle aerodynamicznie ustawiona jest Dominika wtedy, gdy ma jechać na czas. Na szczęście jej zespół zareagował bardzo dobrze na nasze prośby o inną budowę roweru – mówi Sylwester Szmyd.

W odpowiednim skorygowaniu aerodynamicznych niedociągnięć pomagał Piotr Klin, specjalista w tym zakresie, który kilka miesięcy temu mówił w XYZ: „Nawet położenie bidonu może mieć wpływ na wynik”.

O treningach Dominiki Włodarczyk przed Tour de France Femmes Sylwester Szmyd opowiada spokojnie, choć całość jest bardzo efektowna dla osób spoza świata kolarskiego. Tygodniowo na rowerze Włodarczyk spędza ok. 20 godzin, jeden dzień oznaczać może np. 190 przejechanych kilometrów.

– W tym tygodniu Dominika leci w Dolomity, trening powyżej 2 tys. metrów nad poziomem morza jest bardzo ważny – mówi Sylwester Szmyd.

Idolka? Justyna Kowalczyk

Pod koniec czerwca Dominika Włodarczyk została podwójną mistrzynią Polski, wygrała zarówno w wyścigu ze startu wspólnego, jak i rywalizacji na czas.

W rozmowie z Eurosportem została zapytana o to, czy jest już najbardziej znaną postacią z Okalewa, położonej niedaleko Wielunia malutkiej miejscowości liczącej niewiele ponad 500 mieszkańców. Odpowiedziała z uśmiechem, że pierwsze miejsce chyba zajmuje nadal historyk Tadeusz Olejnik, wieloletni szef Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

W Eurosporcie Dominika Włodarczyk wyjawiła też, jak powstał jej znany już dobrze w polskim świecie kolarstwa blog. To nietypowe, by sportowiec regularnie umieszczał na Facebooku tak długie wpisy dotyczące życia i kariery. Wspominamy o tym, bo rzecz chyba sporo mówi o charakterze tej kolarki.

– Gdy jeździłam jeszcze w grupie wrocławskiej MAT Atom Deweloper, usłyszałyśmy, że byłoby dobrze udzielać się jakoś w internecie. Że pomoże to sponsorom, a także nam w budowaniu marki. Pomyślałam, że skoro tak, to nie będę po prostu wstawiać zdjęcia z krótkim podpisem, że ten kask jest najlepszy… – mówiła Dominika Włodarczyk.

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W kontekście „charakteru” interesująco brzmi też wybór sportowej idolki przez Dominikę Włodarczyk. Wspomina oczywiście Katarzynę Niewiadomą, która „pokazała polskim kolarkom, że można się przebić”, ale w pierwszej kolejności wymienia Justynę Kowalczyk.

O „charakterze” Kowalczyk najlepiej świadczy fakt, iż w 2014 roku zdobyła złoto olimpijskie w biegu narciarskim na 10 km mimo złamanej kości śródstopia. Dominika Włodarczyk hart ducha też już pokazała – w 2024 r. bardzo mocno ucierpiała podczas poważnej kraksy w czasie jednego z wyścigów. Doznała bardzo poważnego wstrząśnienia mózgu – jak mówiła, przez miesiąc nie była w stanie chodzić i normalnie funkcjonować. Wróciła jednak jeszcze przed upływem trzech miesięcy po wypadku.

Dominika Włodarczyk podczas Tour de Frances Femmes ma być liderką zespołu UAE Team ADQ. Fot. Szymon Gruchalski/Getty Images