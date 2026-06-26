Kategoria artykułu: Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 27
Tour de Pologne znów pojedzie przez całą Polskę. „W niektórych miejscach kolarzy nie było 20 lat”
„Północ-Południe” – pod takim hasłem wystartuje tegoroczny kolarski Tour de Pologne. Dyrektor wyścigu Czesław Lang opowiedział nam o przygotowaniach do startu, nagrodach dla kolarzy i czasach swoich startów, gdy pogoda i sprzęt potrafiły mocno dać kolarzom w kość.
26.06.2026, 19:26
Z tego odcinka dowiesz się…
- Jak będzie wyglądać trasa Tour de Pologne 2026.
- Czy w Polsce mogą odbyć się etapy Giro'd Italia.
- Dlaczego polska drużyna z Czesławem Langiem na mistrzostwach świata w Wenezueli przegrała walkę o złoty medal.