Transferowe szaleństwo Widzewa Łódź. Dokąd zmierza RTS?
Widzew Łódź pod rządami nowego właściciela Roberta Dobrzyckiego szokuje piłkarską Polskę rozmachem na rynku transferowym. Wydatki na nowych piłkarzy w zimowym oknie transferowym sięgnęły rekordowych 13,8 mln euro.
10.02.2026, 04:45
Przemysław Wiśniewski, nowy obrońca Widzewa Łódź, ma za sobą występy we Włoszech i reprezentacji Polski. A teraz ma wzmocnić defensywę drużyny z Łodzi Fot. Eurasia Sport Images/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała ofensywa transferowa Widzewa Łódź zimą.
- Kiedy Widzew Łódź był klubem całej Polski.
- Dlaczego obecne działania można uznać za pionierski projekt w polskiej piłce.