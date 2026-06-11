Trigon i Wedbush na konferencji Impact’26. „Impreza u sztucznej inteligencji dopiero się rozkręca” (WIDEO)

Wspólna obecność obu firm na konferencji Impact’26 to pokłosie strategicznego partnerstwa, jakie nawiązały Trigon i Wedbush. Amerykańska grupa finansowa w czerwcu ubiegłego roku nabyła mniejszościowe udziały w Trigon. W ten sposób Amerykanie wzmocnili swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej, a polska spółka zyskała dostęp do globalnych rynków. Areną tego polsko-amerykańskiego sojuszu stała się konferencja Impact’26 w Poznaniu, największe wydarzenie gospodarczo-technologiczne w naszej części Europy.

W centrum globalnych zmian technologicznych

Andrzej Sykulski, co-founder & Managing Partner w Trigon, w rozmowie z XYZ tłumaczy, że istotą współpracy między Trigon a Wedbush jest połączenie lokalnej ekspertyzy z globalnym dostępem do klientów i rynków.

– Wedbush znajduje się w centrum globalnych zmian technologicznych. Będąc naszym partnerem, zapewnia naszym klientom dostęp do najbardziej innowacyjnych rozwiązań na świecie, szerszy dostęp do globalnych inwestorów, zwiększone możliwości realizacji transgranicznych transakcji na rynku kapitałowym, a także udział w konferencjach inwestorskich i wydarzeniach analitycznych organizowanych przez Wedbush – mówi.

Regionalne wydarzenie o globalnym zasięgu

Z kolei Wedbush zyskuje na partnerstwie z Trigon strategiczną obecność w dynamicznie rozwijającym się regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Chris Mone, Executive Vice President, Head of Wealth Management w Wedbush, wskazuje, że Polska jest dla reprezentowanej przez niego grupy kapitałowej bardzo atrakcyjnym rynkiem.

– Trigon jest dla nas ważnym lokalnym partnerem ze względu na swoją wiedzę i relacje biznesowe w tej części Europy. Nasze partnerstwo może pomóc w maksymalizacji wartości dla klientów po obu stronach – zarówno w USA, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej - dodaje.

Nieprzypadkowo to właśnie Impact’26 obie firmy wybrały na miejsce szerszej prezentacji swego partnerstwa. Dlaczego? Bo poznańska konferencja to regionalne wydarzenie o globalnym zasięgu. W tym roku, podobnie jak w poprzednich, nie zabrakło na nim światowych ekspertów, inwestorów i liderów technologii, a także wpływowych osób ze świata biznesu, polityki nauki i kultury. Dość powiedzieć, że gośćmi tegorocznego Impactu były tak różne osoby jak polski premier Donald Tusk, były premier Kanady Justin Trudeau, laureat Nobla z ekonomii Daron Acemoglu, profesor marketingu i przedsiębiorca Scott Galloway, jeden z twórców ElevenLabs Mati Staniszewski, francuski matematyk i laureat Medalu Fieldsa Cédric Villani, a także specjalistka od prawa międzynarodowego Amal Clooney wraz z mężem, aktorem George’em Clooneyem.

Impact’26 pokazał, że Polska i – szerzej – nasz region Europy coraz mocniej przyciągają uwagę globalnych inwestorów technologicznych. Wydarzenie zgromadziło kilka tysięcy uczestników i 650 mówców, a oficjalne panele i debaty trwały ponad 90 godzin. Jak zawsze była to też okazja do networkingu, spotkań z inwestorami, partnerami i klientami, a także kuluarowych dyskusji o biznesie, AI, technologii i rynku kapitałowym. Wydarzenie pokazało, jak ważne jest wzmacnianie powiązań pomiędzy lokalnym rynkiem a globalnym kapitałem.

Polska i – szerzej – nasz region Europy coraz mocniej przyciągają uwagę globalnych inwestorów technologicznych

Na imprezie u AI

Na zaproszenie firmy Trigon gościem Impactu’26 był Dan Ives, Global Head of Technology Research Wedbush, uznawany za jedną z najbardziej wpływowych postaci branży technologicznej, legenda Wall Street. Ives znany jest z odważnych opinii na temat największych firm technologicznych oraz umiejętności przekładania szybko zmieniających się trendów na jasne wnioski inwestycyjne. W Poznaniu dużym zainteresowaniem cieszyło się jego keynote pt. „AI jako megatrend – kto wygra następną dekadę?”. Jego zdaniem, opór przed sztuczną inteligencją nie ma większego sensu i przypomina wypowiedzi sceptyków sprzed dekad, którzy przekonywali, że tak naprawdę komputery nie zmienią naszego życia, a samochody to tylko chwilowa moda. Jego zdaniem, dzięki rozwojowi centrów danych, robotyki, powstawaniu nowych startupów i innowacji, AI stworzy więcej miejsc pracy, niż zlikwiduje.

– Obecnie trwa czwarta rewolucja przemysłowa, czyli ogromna zmiana technologiczna napędzana m.in. przez sztuczną inteligencję. Jesteśmy jednak dopiero na początku tego procesu, mniej więcej w trzecim roku cyklu, który może potrwać 8–10 lat – wyjaśnia. - W tym czasie powstaje cały ekosystem nowych technologii i rozwiązań i zmieni się sposób funkcjonowania firm i konsumentów. Będzie się to wiązało z ogromnymi inwestycjami w najbliższych latach rzędu kilku bilionów dolarów – ocenia Dan Ives.

Obecnie trwa czwarta rewolucja przemysłowa, czyli ogromna zmiana technologiczna napędzana m.in. przez sztuczną inteligencję. Jesteśmy jednak dopiero na początku tego procesu

Uspokajał, że nie należy się bać „bańki AI”, gdyż dzięki innowacjom czeka nas wieloletnia hossa. I dał do zrozumienia, że w najbliższych latach czekają nas jeszcze ciekawsze i bardziej ekscytujące fazy rozwoju sztucznej inteligencji.

– AI zaprosiła nas na imprezę, która zaczęła się o ósmej wieczorem, a ma potrwać do czwartej nad ranem. Obecnie dochodzi jedenasta, więc najlepsze jeszcze przed nami – przekonywał.

Polska – jednym z najbardziej innowacyjnych miejsc na świecie

W rozmowie z XYZ Dan Ives tłumaczy, że dzięki konferencjom takim jak Impact przedstawiciele biznesu mogą łatwiej zrozumieć ogromną skalę innowacji technologicznych na świecie. – To ważne, bo zarówno biznes, jak i rządy nie mogą jedynie biernie obserwować rozwoju technologii. Muszą znaleźć się po właściwej stronie rozwoju AI – przekonuje.

– Polska i Europa Środkowo-Wschodnia to dziś jedne z najbardziej innowacyjnych miejsc na świecie, mających potencjał przyciągania dużej ilości kapitału inwestycyjnego. Przyczynia się do tego nie tylko dynamiczny rozwój technologii obronnych, ale też relatywnie mniej restrykcyjne środowisko regulacyjne – zauważa Dan Ives.

Główne wnioski Według naszych rozmówców, opór przed sztuczną inteligencją nie ma większego sensu i przypomina wypowiedzi sceptyków sprzed dekad, którzy przekonywali, że tak naprawdę komputery nie zmienią naszego życia, a samochody to tylko chwilowa moda. Ich zdaniem obecnie trwa czwarta rewolucja przemysłowa, czyli ogromna zmiana technologiczna napędzana m.in. przez sztuczną inteligencję. Jesteśmy jednak dopiero na początku tego procesu. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia to dziś jedne z najbardziej innowacyjnych miejsc na świecie, mających potencjał przyciągania dużej ilości kapitału inwestycyjnego.

Artykuł powstał na zlecenie firmy Trigon.