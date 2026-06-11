Impact'26
Kategoria artykułu: Biznes
Współpraca z partnerem
Trigon i Wedbush na konferencji Impact’26. „Impreza u sztucznej inteligencji dopiero się rozkręca” (WIDEO)
Zdaniem Dana Ivesa, sztuczna inteligencja stworzy więcej miejsc pracy niż zlikwiduje. - AI zaprosiła nas na imprezę, która dopiero się rozkręca – przekonuje. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych analityków na Wall Street był gościem konferencji Impact’26 na zaproszenie firmy inwestycyjnej Trigon. Wydarzenie stało się okazją szerszego zaprezentowania partnerstwa Trigona i amerykańskiej grupy finansowej Wedbush. Współpraca łączy lokalną ekspertyzę i znajomość regionu CEE z globalnym dostępem do inwestorów, wiedzy oraz rynków kapitałowych.
Na zaproszenie firmy Trigon gościem Impactu’26 był Dan Ives, Global Head of Technology Research Wedbush, uznawany za jedną z najbardziej wpływowych postaci branży technologicznej. Fot. Materiały prasowe.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są cele strategicznego partnerstwa, które nawiązały Trigon i Wedbush
- Czy AI stworzy więcej miejsc pracy, niż zlikwiduje
- Czy Polska i Europa Środkowo-Wschodnia ma znaczny potencjał przyciągania dużej ilości kapitału inwestycyjnego