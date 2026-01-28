Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Triumf kandydata „nie wiem”. Jak głosują młodzi?
O młodych mówi się dużo, rzadziej ich słucha. Tymczasem najnowsze badanie preferencji młodych wyborców pokazuje obraz wyraźnie odbiegający od politycznych schematów. W tej grupie wygrywa kandydat „jeszcze nie wiem”, Polska pozostaje w UE, przy ograniczonej migracji i otwartości na współpracę z Chinami. Najmniej jasna pozostaje kwestia gospodarki – tu polaryzacja wciąż istnieje, choć ma zupełnie inny charakter niż w głównym nurcie polityki.
28.01.2026, 14:15
Niemal co piąty ankietowany deklarował poparcie dla Sławomira Mentzena. Wśród zdecydowanych wyborców był to najwyższy odsetek, jednak wciąż znacząco niższy niż odsetek osób niedeklarujących poparcia dla konkretnego kandydata. Fot. Beata Zawrzel/Anadolu/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto cieszył się największą popularnością wśród młodych wyborców w przededniu wyborów prezydenckich.
- Jakie podejście mają młodzi Polacy do polityki międzynarodowej, spraw światopoglądowych, integracji europejskiej i gospodarki.
- Co – zdaniem ekspertki – stoi za takimi preferencjami młodego elektoratu.