Trump Accounts. Co administracja USA daje dzieciom na „start”
Rząd federalny obiecuje każdemu noworodkowi tysiąc dolarów na start. Rzeczywista pomoc przy wysokich kosztach życia, czy polityczny marketing przed listopadowymi wyborami?
28.01.2026, 20:54
W środę administracja Trumpa oficjalnie zaprezentowała program podczas specjalnego wydarzenia w Waszyngtonie, w którym uczestniczył sam prezydent. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, że konta mają rozwiązać problem braku oszczędności wielu amerykańskich rodzin. Fot. Valerie Plesch/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto dostanie na konto pieniądze od Trumpa i ile to konto może być warte za 18 lat.
- Dlaczego na największe zyski z programu mogą liczyć tylko najlepiej usytuowani.
- Czy Trump wykorzystuje program politycznie.