Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?
Notowania złota i miedzi wyznaczają nowe historyczne maksima, a kurs ropy odbija od wieloletnich minimów. Rynek surowców dawno nie był tak rozgrzany, choć wciąż pozostaje przestrzeń do dalszych wzrostów. Wyjaśniamy, dlaczego inwestorzy coraz częściej sięgają po surowce oraz analizujemy, jakie są perspektywy cenowe na kolejne kwartały.
20.02.2026, 12:15
W surowce można inwestować na szereg sposobów. Najpopularniejszym i najprostszym z nich jest inwestycja w fundusz, który handluje surowcami. Inną opcją jest zakup kontraktu terminowego na dany surowiec lub akcji spółki, która działa w branży powiązanej z danym surowcem.
Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego surowce mogą stanowić skuteczną ochronę portfela przed inflacją i ryzykiem geopolitycznym.
- Jakie czynniki stoją za rekordowym wzrostem cen złota w ostatnich latach.
- Czy rosnące zapasy miedzi oznaczają koniec obaw o globalny niedobór tego surowca.