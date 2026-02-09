Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Trwałe przeobrażenia w sektorze IT. Zawód programisty w centrum zmian
Polski sektor IT stopniowo wychodzi z korekty, która w latach 2023–2024 zachwiała poczuciem stabilności wielu firm i pracowników. Modele biznesowe firm technologicznych musiały się zmienić. Kluczowe znaczenie zyskały projekty związane ze sztuczną inteligencją. Rynek pracy IT odchodzi od masowych rekrutacji na rzecz wyspecjalizowanych kompetencji.
09.02.2026, 04:45
Z jednej strony, powolny powrót do kondycji sprzed korekty rynkowej, z drugiej, błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji - rynek IT nie pozostaje obojęny na te zjawiska. Zaczyna się dostosowywać do nowych realiów. [Fot.: Getty Images]
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie konsekwencje dla kondycji finansowej branży i modeli działania polskich firm IT przyniosła korekta rynkowa z lat 2023–2024.
- W jaki sposób sztuczna inteligencja wpływa na strukturę popytu, charakter projektów oraz decyzje biznesowe w sektorze IT.
- Jak zmieniły się mechanizmy rekrutacyjne, struktura zapotrzebowania na kompetencje oraz poziom wynagrodzeń na polskim rynku pracy IT.