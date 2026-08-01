Trzy niezwykłe kraje Azji. Co oferują turystom?
Od malezyjskich lasów deszczowych, przez wulkaniczne krajobrazy Japonii, aż po plaże i świątynie Sri Lanki. Każdy z tych krajów proponuje zupełnie inną podróż po Azji.
01.08.2026, 05:15
Eklektyczna świątynia Kek Lok Si na wyspie Penang, w północnej części Malezji. Fot. Mike Fuchslocher / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Malezja bywa nazywana Azją w pigułce.
- Jak Japonia łączy dziedzictwo wielowiekowej izolacji z rosnącą otwartością na świat.
- Co sprawia, że Sri Lanka uchodzi za perłę sztuki buddyjskiej.