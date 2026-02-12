Kategorie artykułu: Biznes Newsy
TSUE zdecydował w sprawie kredytów ze wskaźnikiem WIBOR. Koniec tematu czy zapowiedź kolejnych pytań?
Ten dzień miał przynieść przełom albo ostateczne zamknięcie sporu wokół kredytów mieszkaniowych z oprocentowaniem zależnym od wskaźnika WIBOR. Reprezentanci obu stron kredytowego sporu otrzymali zamiast tego wyrok, który ogranicza pole manewru kredytobiorców, ale uchyla im jednocześnie furtkę. WIBOR przetrwał starcie z TSUE – pytanie, na jakich warunkach. Przedstawiamy interpretacje prawników bankowych i konsumenckich.
12.02.2026, 15:57
To pierwszy wyrok TSUE w sprawie kredytów mieszkaniowych opartych o wskaźnik WIBOR. Zdaniem reprezentantów kredytobiorców, kwestią czasu są kolejne pytania do unijnego Trybunału. Fot. Simon Wohlfahrt/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego TSUE nie podważył wskaźnika WIBOR, ale nie zamknął drogi do badania umów kredytowych.
- Jak banki wykorzystują odwołanie do rozporządzenia BMR jako swoją linię obrony.
- Dlaczego pełnomocnicy kredytobiorców zapowiadają kolejną odsłonę sporu o WIBOR.