Kategoria artykułu: Polityka
„Tu nie ma dobrego rozwiązania”. Przykład Czarzastego pokazuje lukę w systemie bezpieczeństwa
Medialna awantura o dostęp marszałka sejmu do informacji niejawnych trwa. Oświadczenie w tej sprawie wydała Kancelaria Sejmu RP. Jak wygląda kwestia przyznawania poświadczenia bezpieczeństwa i jakie poświadczenie powinien mieć Włodzimierz Czarzasty?
13.02.2026, 00:00
Przykład marszałka Czarzastego pokazuje lukę w systemie bezpieczeństwa. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Z czego wynika problem Włodzimierza Czarzastego z dostępem do informacji niejawnych.
- Jakie wzywania stoją przed systemem bezpieczeństwa państwa i co powinniśmy zrobić, aby system przeciwdziałał realnym zagrożeniom.
- Komu Ustawa o ochronie informacji niejawnych gwarantuje dostęp do takich informacji i na jakim poziomie.