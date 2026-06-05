Kategorie artykułu: Biznes Świat
Tunezja planuje własny CPK. Polskie firmy mogą powalczyć o kontrakty
Tunezja planuje rozbudowę lotniska w Tunisie i sieć kolei dużych prędkości za niemal 7 mld euro. Szuka zagranicznego finansowania, co może otworzyć polskim firmom drogę do dużych kontraktów infrastrukturalnych w Afryce.
05.06.2026, 04:48
Tunezyjski rząd postanowił o rozbudowie, w latach 2026–2030 lotniska Tunis–Carthage. Fot. Anadolu/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są założenia tunezyjskich megaprojektów infrastrukturalnych.
- Jakie szanse i ryzyka dla gospodarki Tunezji wiążą się z rozbudową lotniska i budową kolei dużych prędkości.
- Jakie możliwości dla polskich firm mogą stworzyć tunezyjskie inwestycje.