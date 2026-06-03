Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Twórca Cyber Folks chce zgarnąć 100 mld euro z europejskiego e-commerce. „Nigdy się nie sprzedam”
Jakub Dwernicki, twórca Cyber Folks, chce przyspieszyć z ekspansją. Firma już dziś obsługuje 270 tys. sprzedających, ale skala biznesu ma wzrosnąć bardziej niż dwukrotnie w ciągu pięciu lat. – Nigdy nie sprzedam firmy. To bardzo przyjemna praca – powiedział na konferencji Infoshare.
03.06.2026, 05:30
Jakub Dwernicki, twórca Cyber_Folks, ma ambitne plany na dalszy rozwój działalności. Cel to przebicie 100 mld euro rocznego GMV w ciągu pięciu lat. I kolejne przejęcia. Fot. Wojciech Robakowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak cyber_Folks chce zwiększyć skalę działalności do poziomu, który dałby spółce istotny udział w europejskim rynku e-commerce.
- Dlaczego dane i sztuczna inteligencja mogą stać się jej najważniejszą przewagą w walce o sprzedawców internetowych.
- W jaki sposób cyber_Folks wykorzystuje przejęcia, aby szybciej budować kompetencje i pozycję poza Polską.