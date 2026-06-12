Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Twórca Dino nie kupi Starki. Przetarg na producenta „polskiej whisky” do powtórki
Wśród potencjalnych nabywców upadłej fabryki kultowego alkoholu premium – ikony Szczecina – był wymieniany jeden z najbogatszych Polaków. Choć zainteresowani są, żaden nie złożył oferty przy cenie 106 mln zł. Syndyk chce szybko ogłosić nowy przetarg z niższą kwotą, ale może natrafić na opór.
12.06.2026, 18:27
Starka jest nazywana „polską whisky” z uwagi na swoją historię – jest znana w Polsce od XV wieku – i sposób produkcji bliższy temu trunkowi niż wódce. Im dłużej leżakuje w dębowej beczce, tym większą ma wartość. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Z tego artykułu dowiesz się…
- W czym tkwi unikatowa wartość Starki.
- Dlaczego żaden z zainteresowanych nie złożył oferty w przetargu.
- Co dalej czeka szczecińską fabrykę i co doprowadziło ją do upadłości.