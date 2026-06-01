Twórca G2A: „Biznes będzie się dzielił na firmy, które używają AI, oraz bankrutów”

Bartosz Skwarczek był gościem studia XYZ podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego. Jest on założycielem i przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej G2A. Przed laty, gdy firma powstawała, miał to być sklep internetowy z grami wideo. Dziś jest to globalna platforma, uznawana za jeden z największych i najbardziej zaufanych cyfrowych marketplaców na świecie.

Według Bartosza Skwarczka, sztuczna inteligencja zmieni nie tylko biznes, ale też świat, w którym żyjemy.

– AI nie jest kolejną apką. To prawdziwa rewolucja przemysłowa. To, co obecnie obserwujemy, to jedynie zapowiedź tego, jak świat będzie wyglądał za trzy, pięć albo siedem lat – mówi w rozmowie z XYZ.

Jego zdaniem nie należy się jednak bać sztucznej inteligencji.

– Przyszłość to nie jest „człowiek kontra AI”, tylko „człowiek używający AI”. W ciągu pięciu, siedmiu lat, świat będzie się dzielił na firmy, które bardzo dobrze używają AI, oraz te, które zbankrutowały – przekonuje.

Europa mistrzem nadmiernych regulacji

Zapytaliśmy też Bartosza Skwarczka o ocenę regulacji, które próbuje wprowadzać Unia Europejska w kwestii technologii cyfrowych.

– Europa jest mistrzem świata w nadmiernych regulacjach. Jest to groźne, bo obecnie toczy się wielki wyścig technologiczny między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dotyczy on nie tylko AI, ale też robotyki, medycyny, biotechnologii czy e-commerce. Oba mocarstwa bardzo wspierają swoje podmioty w tym wyścigu, tymczasem Unia Europejska podobnego wsparcia nie daje – ocenia założyciel G2A.

Jego zdaniem także w Polsce państwo powinno bardziej wspierać przedsiębiorczość.

– Byłoby dobrze, gdyby robiło to podobnie jak czynią to chociażby Francja czy Niemcy. Jeśli chcemy, żeby polska gospodarka była konkurencyjna, a Polacy dobrze zarabiali, powinniśmy to zadanie odrobić – apeluje.

Polski Kongres Gospodarczy to jedno z kluczowych wydarzeń gospodarczych w Polsce, na którym obecni są prezesi największych firm, ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę i bezpieczeństwo oraz liderzy rynku technologicznego i finansowego. Organizatorami są Pracodawcy RP oraz Fundacja Pozytywnych Idei.

Główne wnioski Według Bartosza Skwarczka, sztuczna inteligencja to prawdziwa rewolucja przemysłowa. Według niego, to, co obecnie obserwujemy, to jedynie zapowiedź tego, jak świat będzie wyglądał za kilka lat Nasz rozmówca twierdzi, że Unia Europejska stosuje nadmierne regulacje odnośnie do technologii. Przez to przegrywamy wyścig z CHinami i USA. Polska powinna w większym stopniu wspierać przedsiębiorców działających w obszarze technologii. Takiego wsparcia udzielają już niektóre państwa europejskie, takie jak Francja czy NIemcy

Materiał powstał na zlecenie Pracodawców RP.