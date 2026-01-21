Kategorie artykułu: Polityka Świat
Tylko 16 proc. Europejczyków postrzega Amerykanów jako sojuszników interesów i wartości. O narastającym pęknięciu między UE a Stanami Zjednoczonymi
W pierwszym roku drugiej prezydentury Donalda Trumpa wizerunek Stanów Zjednoczonych gwałtownie słabnie niemal na całym świecie – wynika z najnowszych badań Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR). Europa znalazła się w punkcie zwrotnym. Coraz częściej pada pytanie nie o to, czy relacje transatlantyckie się zmieniają, lecz jak głęboko i czy są jeszcze odwracalne. Brukselscy komentatorzy mówią wprost: kończy się epoka strategicznego komfortu. Przed Unią Europejską stoi wybór między stopniowym uniezależnianiem się od USA a dalszą polityczną i gospodarczą zależnością – coraz trudniejszą do uzasadnienia wobec zmieniających się realiów globalnych.
21.01.2026, 18:30
W Kopenhadze odbyły się protesty przeciwko przejęciu Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Według najnowszych badań ECFR coraz mniej obywateli UE deklaruje, że Amerykanie są sojusznikami Europy. Fot. EPA/Emil Helms
