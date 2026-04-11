Tyson Fury wraca na ring. „Życie jest kruche. Trzeba korzystać, robić to, co się kocha”
Na początku ubiegłego roku Tyson Fury po raz piąty w karierze ogłaszał sportową emeryturę – było więc jasne, że wróci. Wraca w sobotę, jego walkę pokaże Netflix. Obejrzą ją miliony ludzi, Brytyjczyk bardzo przewrotnie podkręca atmosferę. – Może okaże się, że jestem już cieniem samego siebie? – zagaił ostatnio.
11.04.2026, 07:00
Tyson Fury, brytyjski pięściarz wagi ciężkiej. Mistrzostwo świata stracił w walkach z Ukraińcem Ołeksandrem Usykiem. Zarobił na nich ponad 100 mln dol. Fot. Bradley Collyer/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką popularnością cieszy się boks na Netflixie.
- Jak Tyson Fury tłumaczył swoją wpadkę dopingową wiele lat temu.
- Z jakimi problemami psychicznymi zmagał się w przeszłości Tyson Fury.