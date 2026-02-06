Kategorie artykułu: Polityka Świat
UE idzie po kolejną wielką umowę handlową. Australia w centrum globalnej strategii
Unia Europejska po niedawnym dopięciu strategicznych porozumień handlowych z Indiami oraz państwami Mercosur kieruje teraz uwagę ku kolejnemu kluczowemu partnerowi – Australii. Finalizacja umowy z Canberrą może stać się jednym z istotniejszych osiągnięć unijnej polityki handlowej, ale jednocześnie uwypukla wyzwania związane z rosnącą konkurencją globalną oraz wewnętrznymi napięciami politycznymi w UE. Głównym hamulcowym negocjacji pozostaje rolnictwo.
Negocjacje zawisły w 2023 r. po impasie w sprawie dostępu rolnego, ale w 2026 r. – w obliczu nowych globalnych napięć – Bruksela i Canberra znów przyspieszają rozmowy. Fot. mastersky/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakim etapie są negocjacje umowy handlowej UE-Australia.
- Co obejmuje planowana umowa.
- Jakie elementy negocjacji między UE a Australią pozostają sporne.