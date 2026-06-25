Kategoria artykułu: Świat
UE przyjęła umowę handlową z USA. Trump i tak może wywrócić stolik
Po niemal roku sporów i negocjacji państwa UE zatwierdziły porozumienie handlowe z USA. W KE dominował argument ekonomiczny: lepiej mieć 0 proc. po swojej stronie i 15 proc. po stronie USA, niż ryzykować 30-50 proc. po stronie USA i pełną wojnę handlową. Bruksela potraktowała umowę jako kosztowny, ale konieczny kompromis.
25.06.2026, 17:27
Europejskie firmy mają zwiększyć inwestycje w USA. To właśnie ten komponent był dla administracji Donalda Trumpa jednym z głównych politycznych celów. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego umowa handlowa UE-USA nazywana jest managed trade (handel zarządzany politycznie) i co zawiera?
- Kto zyska, kto straci na porozumieniu.
- Czy amerykańskie cła na stal i aluminium zostaną zniesione.