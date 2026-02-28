Kategoria artykułu: Świat
Uganda: państwo jak holding
Samolot schodzi do lądowania nad Jeziorem Wiktorii. Przez okno widzę obraz, który Uganda sprzedaje światu od lat: soczysta zieleń, tafla olbrzymiego jeziora, słonie i górskie goryle na wyciągnięcie ręki. Pearl of Africa – Perła Afryki, hasło witające pasażerów na lotnisku w Entebbe jest marketingowym zabiegiem stworzonym przez brytyjskich kolonistów i wykorzystywanym po mistrzowsku przez prezydenta Yoweri Museveni.
28.02.2026, 07:00
Widok na las Bwindi, górski dom goryli i filar turystycznej marki Perła Afryki. Fot. Leonard Szuszkiewicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda architektura władzy w Ugandzie – system oparty na kontraktach zamiast sojuszy, lojalności armii i pragmatycznym zarządzaniu stabilnością.
- Jak parki narodowe stały się narzędziem państwa – nie tylko ochroną przyrody i atrakcją turystyczną, lecz także elementem soft power, i budowy wizerunku Perły Afryki.
- Jak żyje zwykły Ugandyjczyk – ile naprawdę znaczy kawa, banany i praca w nieformalnej gospodarce.