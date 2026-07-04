Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Ukraińcy w Polsce coraz ostrożniejsi. Co trzeci badany nie poleca przyjazdu
Raport Instytutu Krytyki Politycznej oddaje głos ukraińskim migrantom i uchodźcom mieszkającym w Polsce. Z badania wynika, że wielu z nich dostrzega wzrost niechęci, unika publicznego używania ukraińskiego i ostrożniej ocenia przyjazd do Polski.
04.07.2026, 05:30
Uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy 2024 na pl. Zamkowym w Warszawie. Fot. PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Ukraińcy mieszkający w Polsce oceniają relacje z Polakami.
- Skąd bierze się niechęć części migrantów wojennych do integracji.
- Na jakie bariery natrafiają Ukraińcy mieszkający w Polsce.