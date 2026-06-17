Kategorie artykułu: Biznes Świat
Ukraiński Best Market sprawdził się w Polsce i ruszył na podbój Czech
Best Market – sieć sklepów założona u nas przez dwóch młodych migrantów zarobkowych z Ukrainy – odniosła sukces. Teraz chce go powtórzyć w Czechach, a następnie być może także na Słowacji, w Austrii i Niemczech.
17.06.2026, 04:30
Suszone ryby i inne typowe dla Ukrainy artykuły spożywcze są sednem oferty sklepów Best Market. Takie towary można też kupić w pierwszej placówce sieci w Pradze. Fot. PAP/Grzegorz Michałowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie towary oferuje sieć sklepów Best Market, a jakich produktów z pewnością w niej nie znajdziemy.
- Czy debiut praskiego sklepu spotkał się z zainteresowaniem klientów.
- Jaki jest potencjał, a jakie ryzyko zagranicznej ekspansji Best Market zdaniem ekspertów.