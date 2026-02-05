Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste Społeczeństwo
Ukryte porządki, strukturalne nierówności, pogoń za prestiżem. Co kształtuje krajobraz inwestycji VC w Europie?
Europejski sektor venture capital odpowiadał za 17,6 mld euro finansowania dla startupów w 2024 r. Jakie uczelnie kończyli ludzie, którzy dostali te miliardy i ci, którzy wypisywali czeki? Publikacja najnowszego raportu Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i Invest Europe przybliża strukturę europejskiego ekosystemu VC wraz z ukrytym porządkiem, który rządzi tym światem.
05.02.2026, 11:00
Europejski ekosystem VC wciąż w dużym stopniu koncentruje się na ośmiu regionach. Fot. Anita Pouchard Serra/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy jest jeden europejski rynek VC, czy nadal można mówić o zróżnicowaniu regionalnym w sektorze.
- Jaka zmienna edukacyjna decyduje o wielkości finansowania venture capital, na jakie może liczyć startup.
- Ile wynosi luka w finansowaniu VC między startupami tworzonymi przez kobiety a tymi tworzonymi przez mężczyzn.