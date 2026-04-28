UniCredit finansuje Wealthona. Umowa do 0,5 mld zł wzmocni ofertę dla MŚP

UniCredit deklaruje otwartość na współpracę z dojrzałymi fintechami. Za taki podmiot uznał spółkę Wealthon, która od 2019 r. udziela finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom, rozwijając jednocześnie własny ekosystem narzędzi do zarządzania oraz przetwarzania płatności. W ramach zawartej trzyletniej umowy bank zapewni firmie niezbędne zaplecze finansowe.

– Zdecydowaliśmy się na współpracę z UniCreditem w ramach modelu finansowania, które wcześniej, jeszcze jako Aion Bank, realizował m.in. z PayPo i Allegro Pay. Jest to forma finansowania oparta na możliwości sprzedaży wierzytelności, zawierająca elementy sekurytyzacji. Umowa została zawarta na trzy lata i zakłada sprzedaż portfela na poziomie 0,5 mld zł – mówi Aleksander Majchrzak, prezes Wealthona.

W praktyce Wealthon udziela finansowania swoim klientom, a następnie – w ramach cesji – sprzedaje wierzytelności do UniCreditu, zachowując jednocześnie pełną obsługę klienta.

– Wealthon ma innowacyjny ekosystem produktów, w tym flagowy produkt Poscash, który określa zdolność kredytową przedsiębiorcy na podstawie dziennych obrotów na terminalu. Istotna była także synergia technologiczna umożliwiająca integrację ekosystemu Wealthonu z platformą Vodeno, aby zoptymalizować procesy automatycznego wykupu wierzytelności – wskazuje Paweł Ławecki, dyrektor ds. bankowości jako usługi (Banking as a Service – BaaS) w UniCredicie, członek zarządu Vodeno.

Warto wiedzieć Wealthon – rozwój działalności w segmencie finansowania i usług dla MŚP Wealthon to polska spółka fintechowa założona w 2019 r., działająca w segmencie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Firma powstała w odpowiedzi na ograniczony dostęp tego segmentu do finansowania w tradycyjnym systemie bankowym. Z biegiem czasu Wealthon rozszerzył działalność z samego finansowania o rozwój narzędzi wspierających zarządzanie firmą oraz obsługę płatności. W ofercie spółki znajdują się m.in. finansowanie oparte na obrotach z terminali płatniczych (Wealthon Poscash), aplikacja do zarządzania finansami firmy (Wealthon Wallet). W ubiegłym roku spółka uzyskała licencję Krajowej Instytucji Płatniczej nadaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, co umożliwia jej świadczenie usług płatniczych w szerszym zakresie i stanowi podstawę do dalszego rozwoju oferty dla przedsiębiorstw. Model działalności Wealthon łączy finansowanie z narzędziami operacyjnymi dla firm.

UniCredit rozwija model BaaS w Europie

Obszar BaaS, znany także jako „embedded finance”, jest jednym z trzech głównych filarów strategii UniCreditu w Polsce.

– To usługi pozwalające na wdrożenie ekosystemów usług bankowych podmiotom niefinansowym, fintechom, a także platformowym finansowym, które nie posiadają licencji bankowej w danej jurysdykcji. Dostarczamy partnerom zarówno niezbędną technologię (przez integrację API z platformą Vodeno), jak i licencjonowane rozwiązania finansowe. Jednym z elementów naszej oferty w tym zakresie, jest także możliwość automatyzacji wykupu wierzytelności w modelu RPA (Receivables Purchase Agreement). Pozwala partnerowi np. na zwiększenie akcji kredytowej dzięki większej dostępności kapitału. RPA umożliwia zwiększenie akcji kredytowej. Jest szybkie i efektywne kosztowo (bez długich procesów sekurytyzacyjnych) i dostępne na bieżąco (w ramach codziennego wykupu). Model charakteryzuje się dużą elastycznością i działa w formule pay-as-you-use – partnerzy nie ponoszą kosztów za niewykorzystane limity. Ponadto partner uzyskuje obniżenie kosztów finansowania (finansowanie przez bank) – wyjaśnia Paweł Ławecki.

Z oferty UniCreditu w tym zakresie korzysta kilkadziesiąt podmiotów z różnych branż w całej Europie.

– Jako jeden z liderów modelu BaaS na kontynencie, cały czas zwiększamy nasz portfel w tym obszarze. Jesteśmy jednym z nielicznych graczy, którzy poza ofertą skierowaną na rynki lokalne [Polskę – red.], może wspierać ekspansję partnera na wiele innych rynków w Europie – zaznacza Paweł Ławecki.

Zmiana partnera finansowego i niższy koszt kapitału

Nowa umowa zastępuje wcześniejszą współpracę z funduszami zarządzanymi przez podmioty powiązane z Fortress Investment Group. Rok temu spółka pozyskała w tym modelu finansowanie dłużne do 500 mln zł w ramach trzyletniej umowy, która jest obecnie wygaszana i zakończy się z końcem maja.

– Partnerstwo z UniCreditem zapewnia dostęp do finansowania na warunkach bankowych, co istotnie obniża jego koszt. Dzięki temu koszt finansowania naszego flagowego produktu jest aktualnie około dwukrotnie niższy, co umożliwia oferowanie klientom bardziej atrakcyjnych warunków oraz skuteczniejsze konkurowanie na rynku fintech. Pozwoli nam to na znacznie większy rozwój niż dotychczas – wskazuje Aleksander Majchrzak.

Spółka informuje, że w 2025 r. udzieliła finansowania o wartości około 110 mln zł. W perspektywie trzech lat, w scenariuszu optymistycznym, planuje zwiększyć skalę działalności do poziomu nawet 1 mld zł finansowania dla sektora MŚP. Wealthon nie ma wyłączności na współpracę z UniCreditem i formalnie może pozyskać również innych partnerów finansowych.

Licencja płatnicza i rozszerzenie oferty

Równolegle firma rozwija ofertę produktową. W ubiegłym roku Wealthon uzyskał licencję Krajowej Instytucji Płatniczej. Otwiera to drogę do budowy pełnego ekosystemu usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Proces jej uzyskania trwał około dwóch lat i był wymagający pod względem regulacyjnym.

– Chcemy zaoferować w przyszłości cały pakiet usług potrzebnych naszym klientom do prowadzenia biznesu – podkreśla Aleksander Majchrzak.

Obecnie spółka oferuje aplikację z kartą płatniczą, limit kredytowy, system zarządzania sprzedażą oraz finansowanie do 600 tys. zł.

– Model finansowania oparty na spłatach z terminala płatniczego pozostanie natomiast podstawą naszej działalności – zaznacza Majchrzak.

Zautomatyzowany model spłat ogranicza ryzyko i upraszcza proces odzyskiwania należności. Spółka koncentruje się obecnie na dalszym rozwoju i skalowaniu istniejącej oferty.

Zdaniem eksperta Dlaczego MŚP mają trudności z finansowaniem bankowym? Małe i średnie przedsiębiorstwa – w szczególności mikrofirmy – wciąż napotykają bariery w dostępie do finansowania bankowego. Z perspektywy instytucji finansowych jest to wymagający segment klientów, m.in. ze względu na krótką historię działalności oraz ograniczoną dostępność danych finansowych.



Choć banki uniwersalne w Polsce oferują produkty skierowane do MŚP, na rynku nadal brakuje wyspecjalizowanych instytucji koncentrujących się wyłącznie na tym segmencie – takich, które funkcjonują na bardziej rozwiniętych rynkach zagranicznych. W kraju relatywnie blisko mikroprzedsiębiorców jest np. Nest Bank, jednak jego oferta dla małych i średnich firm jest już bardziej ograniczona.



W konsekwencji procesy kredytowe nie zawsze są odpowiednio dopasowane do specyfiki MŚP. Dla przedsiębiorców kluczowe znaczenie ma nie tyle koszt finansowania. Równie istotne są szybkość i przewidywalność decyzji kredytowej. W praktyce oznacza to, że firmy są skłonne zaakceptować wyższe koszty w zamian za sprawny proces i szybki dostęp do środków.



Powstałą lukę częściowo wypełniają podmioty pozabankowe, takie jak Wealthon. Spółka działa jednak w modelu szerszym niż tradycyjni pożyczkodawcy – poza finansowaniem oferuje również narzędzia wspierające zarządzanie działalnością, w tym rozwiązania do obsługi i procesowania płatności. Ponadto wykorzystuje własne systemy automatyzujące zarówno proces udzielania finansowania, jak i jego spłaty, powiązanej z bieżącymi obrotami przedsiębiorstw. Brak takich narzędzi ogranicza natomiast banki.

Wyniki finansowe i droga do rentowności

W 2025 r. przychody Wealthona wyniosły niespełna 30 mln zł. W bieżącym roku spółka planuje osiągnąć około 40 mln zł przychodów.

– Spółka nadal wykazuje stratę, głównie z powodu wcześniejszych kosztów finansowania i inwestycji w rozwój produktów. To naturalny etap rozwoju startupu. Naszym celem jest osiągnięcie rentowności w drugiej połowie 2026 r. – mówi Aleksander Majchrzak.

Zmiana podejścia do finansowania kapitału obrotowego

Zdaniem eksperta Struktura finansowania mikroprzedsiębiorców i MŚP w Polsce Biorąc pod uwagę mikroprzedsiębiorców oraz MŚP (z wyłączeniem rolników, dużych firm, samorządów terytorialnych i innych typów kredytobiorców), dane BIK wskazują, że na 31 marca 2026 r. w portfelu finansowania dominowały kredyty bankowe o wartości 211 mld zł. W dalszej kolejności znalazł się leasing z wolumenem 50 mld zł, faktoring na poziomie 966 mln zł oraz pozostałe formy finansowania wynoszące 132 mln zł.

Dostęp MŚP do finansowania w Polscejest jednym z kluczowych wyzwań rynku.

Według Pawła Ławeckiego z UniCredit klasyczne kredyty często są mniej elastyczne pod względem zarządzania kapitałem obrotowym.

– Tę lukę w ostatnim czasie zaczęły wypełniać fintechy, oferując nowoczesne procesy oraz alternatywne modele, takie jak Merchant Cash Advance (MCA) czy pożyczki oparte na obrotach z terminali płatniczych. Rozwiązania te pozwalają na zarządzanie kapitałem w czasie rzeczywistym i automatyczną spłatę zobowiązań. Jednym z elementów naszej strategii w dotarciu do biznesu jest poszukiwanie przedsiębiorców tam, gdzie oni już są i dostarczanie naszych usług w ramach ekosystemów, z których już korzystają. Umożliwia to nasze chmurowe zaplecze technologiczne oraz know how w budowaniu ofert embedded finance. W tym kontekście współpraca z Wealthonem realizuje cele obu stron z korzyścią dla klienta końcowego, czyli przedsiębiorcy – mówi Paweł Ławecki.