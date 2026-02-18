Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA odcinają Kubę od świata. Kryzys paliwowy paraliżuje wyspę
Brak dostaw ropy doprowadził Kubę do stanu permanentnego kryzysu energetycznego. Lotnictwo i transport publiczny są sparaliżowane, a paliwo trafia do obywateli wyłącznie w ramach ostrych limitów i głównie za amerykańskie dolary. Waszyngton liczy na polityczny efekt nacisku, jednak w praktyce rosną koszty społeczne, a strach przed represjami pozostaje jedynym czynnikiem hamującym masowy bunt.
18.02.2026, 04:00
Budynki przy nadmorskiej promenadzie Malecón w Hawanie pogrążone w ciemnościach. Całe miasto doświadcza całkowitego blackoutu – 9 września 2012 r. Fot. Sven Creutzmann/Mambo photo/Getty Images
- Dlaczego Kuba pogrążyła się w dramatycznym kryzysie paliwowym.
- W jaki sposób niedobory paliwa paraliżują codzienne życie na wyspie.
- Do czego w praktyce może prowadzić amerykańska strategia gospodarczego „zagłodzenia” reżimu w Hawanie.