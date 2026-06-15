Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA tracą miliony na alkoholu. Kanada znalazła mocną kartę przetargową
Amerykańscy producenci alkoholu stracili 536 mln dolarów na sprzedaży do Kanady. Spór o wino, piwo i mocne trunki stał się jednym z najbardziej zaskakujących elementów wojny celnej między sąsiadami. Ottawa pokazuje, że ma argument, który może bardziej zaboleć USA, niż się tego spodziewano.
15.06.2026, 04:30
Amerykańska wojna celna wraca do USA w zaskakujący sposób. Kanada ograniczyła import alkoholu z USA, a producenci wina, piwa i mocnych trunków stracili już 536 mln dolarów. Fot. Bloomberg/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego alkohol stał się jednym z najważniejszych punktów sporu w relacjach handlowych Kanady z USA.
- Dlaczego Kanada ma nieoczekiwanie silną kartę przetargową w negocjacjach dotyczących CUSMA, czyli umowy o wolnym handlu między Kanadą, USA i Meksykiem.
- Jak USA próbują wywierać presję na Kanadę i czy ta strategia przynosi efekty.