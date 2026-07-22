Ustawa frankowa wejdzie w życie. "Niewiele zmieni, problem rozwiązuje się sam"
Najpóźniej w połowie sierpnia zacznie obowiązywać ustawa frankowa, która ma usprawnić postępowania w sądach. Pełnomocnicy kredytobiorców chwalą automatyczne zawieszenie płatności rat. Strona bankowa ostrzega, że dokument sprowadzi sądy do roli fabryki do wydawania wyroków.
22.07.2026, 10:23
Choć spraw w sądach jest mniej niż rok temu, w apelacjach spory frankowe stanowią wciąż aż 70 proc. wszystkich postępowań. Nowe przepisy mają zatrzymać tę lawinę spraw. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy ponad dekadę po pokazaniu pierwszych propozycji ustawa frankowa jest jeszcze potrzebna,
- Kto i w jakiej sytuacji będzie mógł przestać płacić raty kredytu frankowego,
- Dlaczego zaplanowany na 10 września 2026 r. wyrok TSUE może sprawić, że nowa ustawa błyskawicznie się zdezaktualizuje.