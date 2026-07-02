Kategoria artykułu: Polityka
Ustawa metropolitalna. Pomorze czeka na decyzję w sprawie milionów dla regionu
Prezydent Karol Nawrocki ma coraz mniej czasu na decyzję w sprawie ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego. Na jego ruch czeka 61 samorządów.
02.07.2026, 04:30
Samorządowcy z Pomorza liczą na podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą metropolitalną. Fot. PAP/Albert Zawada; OMGGS
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest ustawa metropolitalna.
- Dlaczego pomorscy samorządowcy o nią zabiegają.
- Jakie działania podejmują politycy opozycji.