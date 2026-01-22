Uwaga na scam! Sebastian Kulczyk zachęcający do platformy inwestycyjnej podczas wywiadu dla XYZ to manipulacja za pomocą AI

„Dzisiaj każdy z was stoi przed wyborem: zostawić pieniądze tam, gdzie tracą na wartości, czy zrobić krok naprzód i pozwolić im pracować na siebie” – mówi Sebastian Kulczyk w materiale udostępnionym na Facebooku (udostępniamy go w bezpiecznej zarchiwizowanej wersji). Na nagraniu widać logotyp naszego serwisu XYZ. „Stworzyłem tę platformę nie dla siebie, stworzyłem ją dla ludzi, którzy chcą wziąć swój finansowy los w swoje ręce” – przekonuje Kulczyk. Do materiału dołączono link, który zachęca do skorzystania z platformy. „Darmowa rejestracja tylko dzisiaj” – napisano.

Ekspert: To próba oszustwa

Choć nagranie z Sebastianem Kulczykiem pochodzi z XYZ, to gość w naszym studiu nigdy nie wypowiedział takich słów. Zostały one wygenerowane z pomocą AI. A materiał udostępniony w mediach społecznościowych to próba oszustwa.

Marcin Kostecki, specjalista ds. walki z dezinformacją i redaktor naczelny serwisu Demagog, nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z próbą z oszustwa.

– Podejrzenia może wzbudzać kilka rzeczy. Po pierwsze, znamy mnóstwo przykładów oszustw związanych z obietnicą dostępu do platformy dającej niewiarygodne zyski. Po drugie, głos na nagraniu jest nienaturalnie monotonny – tłumaczy Kostecki w rozmowie z XYZ.

Ekspert zwraca uwagę, że reklama pochodzi z konta, które nie jest związane z żadną firmą.

Oszuści wykorzystują wizerunek mediów i znanych osób

Po kliknięciu linka do zmanipulowanego nagrania link (czego nie należy robić!), trafimy na artykuł rzekomo opublikowany w serwisie Money.pl. W rzeczywistości został opublikowany pod innym adresem.

W tekście przeczytamy, że Sebastian Kulczyk, Michał Sołowow oraz Rafał Brzoska (w tekście występuje jako Rafał Brzozka) stworzyli platformę do inwestycji.

Marcin Kostecki nie jest zaskoczony takim obrotem sprawy.

– Oszuści wykorzystują wizerunek znanych osób i mediów po to, by wzbudzić zaufanie ofiary – tłumaczy Kostecki.

I dodaje, że gdy zdobędą zaufanie, ofiara kliknie link i poda swoje dane, to w najlepszym scenariuszu po prostu oddała je za darmo firmie zbierającej adresy i telefony.

– W najgorszym, może np. otrzymać telefon od osoby instruującej ją jak zarejestrować się na platformie inwestycyjnej. To często prowadzi do utraty dostępu do konta bankowego – mówi ekspert z Demagoga.

Jak kardynał Grzegorz Ryś saltem (nie) promował funduszy inwestycyjnych

Według Marcina Kosteckiego najlepiej przyjąć, że każda oferta inwestycyjna obiecująca wielotysięczny zysk w krótkim terminie przy niskim wkładzie to oszustwo. Ekspert zachęca, by sprawdzać, czy podmiot, który przedstawia nam korzystne oferty, znajduje się na jednej z list Komisji Nadzoru Finansowego.

Choć te rady dla doświadczonych inwestorów zdają się oczywiste, oszuści nie próżnują i wykorzystują nieuwagę potencjalnych inwestorów.

Przed tygodniem Archidiecezja Krakowska wydała oświadczenie, że w sieci pojawiły się materiały z wykorzystaniem kardynała Grzegorza Rysia. Zostały wygenerowane przy udziale sztucznej inteligencji. Nowy metropolita krakowski robił w nich m.in. salto, promując suplementy diety, lekarstwa i fundusze inwestycyjne.