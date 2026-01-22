Kategoria artykułu: fact-checking
Uwaga na scam! Sebastian Kulczyk zachęcający do platformy inwestycyjnej podczas wywiadu dla XYZ to manipulacja za pomocą AI
W sieci pojawiło się nagranie, na którym Sebastian Kulczyk w studiu XYZ zachęca do inwestowania na swojej platformie inwestycyjnej. Nagranie zmanipulowano z pomocą AI.
22.01.2026, 15:35
Nasz wywiad z Sebastianem Kulczykiem wykorzystano do próby oszustwa. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- O próbie oszustwa, do którego wykorzystano wywiad z Sebastianem Kulczykiem opublikowany w serwisie XYZ.
- Jaki jest jego scenariusz.
- Jak bronić się przed takimi próbami oszustwa.