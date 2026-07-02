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Kategoria artykułu: Biznes
Vigo Photonics zwiększa produkcję matryc podczerwieni. Firma chce zdobyć 80 mln zł (WYWIAD)
– Planujemy skokowy wzrost mocy produkcyjnych w obszarze matryc podczerwieni. Pozwoli to szybko zaspokoić znaczące zapotrzebowanie Wojska Polskiego wynikające z kontraktów w ramach programu SAFE – mówi dr Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics.
02.07.2026, 03:50
– Przez lata nasze detektory doskonale sprawdzały się w wymagających zastosowaniach przemysłowych i badawczych. Nic więc dziwnego, że gdy NASA przygotowywała misję Mars Science Laboratory, nie znalazła alternatywy dla naszych rozwiązań – mówi dr Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics. Fot. materiały prasowe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na co zostaną przeznaczone środki z emisji akcji Vigo Photonics.
- Jakie były niezwykłe okoliczności powstania firmy i jak to możliwe, że w PRL polscy naukowcy stworzyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
- W jaki sposób Fundusz Ekspansji Zagranicznej PFR pomógł spółce w przejęciu firmy na Florydzie.