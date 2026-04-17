Biznes
W Chinach da się wygrać jakością. Prezes Seco/Warwick o nowych warunkach globalnej konkurencji (WYWIAD)
Trend deglobalizacyjny zbiera swoje żniwo, ale przedsiębiorcy nie są wobec niego bezbronni. Firmy międzynarodowe muszą zaakceptować trend dążenia do autarkii na dużych rynkach i rozwijać swoje zagraniczne oddziały tak, by były samowystarczalne. O wyzwaniach z tym związanych mówi w rozmowie z XYZ Sławomir Woźniak, prezes Seco/Warwick.
- Nasze rozwiązania pracują dziś w ponad 70 krajach, obsługując tak wymagające sektory jak lotnictwo, przemysł samochodowy, medyczny czy energetyczny. Ta dynamika wymusza na nas bycie o krok do przodu - mówi prezes firmy Seco/Warwick, Sławomir Woźniak fot. Seco/Warwick
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak firmy przemysłowe dostosowują się do trendu deglobalizacji i rosnącego protekcjonizmu.
- Dlaczego lokalna produkcja i samowystarczalne oddziały stają się kluczowym elementem strategii globalnych graczy.
- W jaki sposób technologie takie jak AI i digital twin wspierają efektywność i produkcję.