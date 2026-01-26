Kategorie artykułu: Polityka Świat
W Europie jest niewielu entuzjastów Rady Pokoju. Gros zaproszonych krzywo patrzy na pomysł Donalda Trumpa
Zaledwie kilku europejskich przywódców podpisało w czwartek dokument założycielski Rady Pokoju Donalda Trumpa. W tym gronie było jedynie dwóch przedstawicieli Unii Europejskiej – Węgry i Bułgaria. Oba kraje są entuzjastami inicjatywy. Na uroczystości nie pojawili się natomiast m.in. reprezentanci Francji, Niemiec, czy Szwecji. Zdecydowane „nie” prezydentowi USA powiedziała Słowenia. Inni zaproszeni do rady przywódcy z naszego regionu albo czekają na decyzje swoich parlamentów, albo stosują różnego rodzaju uniki.
Premierzy Bułgarii Rosen Żelazkow i Węgier Viktor Orbán wśród innych przywódców, którzy w Davos podpisali dokument inaugurujący działalność Rady Pokoju Donalda Trumpa. Fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg
Z tego artykułu dowiesz się…
- Którzy europejscy przywódcy podpisali dokument założycielski Rady Pokoju Donalda Trumpa i jak to skomentowali.
- Jak swą nieobecność na uroczystości uzasadniali pozostali zaproszeni z naszego regionu
- Jakie procedury muszą być dopełnione, aby grono członków rady zostało jeszcze rozszerzone.