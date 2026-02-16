Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
W Europie powstaje hub do szybkich transakcji. BLIK idzie własną drogą, z giełdą na horyzoncie (WYWIAD)
Gdy w Europie nabiera tempa projekt jednego systemu płatności, BLIK stawia na niezależność i regionalne sojusze. Prezes Dariusz Mazurkiewicz mówi o polityce w finansach, zaawansowanych rozmowach z największymi bankami zagranicą oraz o tym, czy firma potrzebuje nowego kapitału.
16.02.2026, 05:35
Dariusz Mazurkiewicz, prezes PSP buduje strategię ekspansji na osiem rynków, opartą na współpracy z czterema największymi grupami bankowymi Europy Środkowej. Fot. PSP
