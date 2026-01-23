Kategoria artykułu: Sport
Sport to pieniądz Sezon 2 Odc. 5
W Polsce nastąpi moda na short track? „Żużel na łyżwach”
Dynamiczna jazda w kółko, w której liczą się szybkość, spryt, strategia i szczęście. Short track to niezwykle widowiskowa dyscyplina, która na igrzyskach w Mediolanie może nam przynieść medale. W nowym odcinku podcastu "Sport to pieniądz" przybliżamy tę dyscyplinę z Aidą Bellą - multimedalistką mistrzostw Polski i medalistką mistrzostw Europy.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Czym short track różni się od łyżwiarstwa szybkiego i na czym polega jego podobieństwo do żużla.
- W jakich konkurencjach reprezentacji Polski w short tracku mają największe szanse na zdobycie medali w Mediolanie.
- Dlaczego tor do short tracku ma dokładnie 111 metrów i 12 centymetrów.