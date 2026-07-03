Kategoria artykułu: Lifestyle
Wakacje z głową. „Dla Polaków najważniejsze są cena, pogoda i bezpieczeństwo”
Tegoroczne wakacje będą dla Polaków nieco inne niż poprzednie. W obliczu napięć międzynarodowych w większym stopniu liczy się dla nas bezpieczeństwo, częściej pamiętamy też o ubezpieczeniach podróżnych. Ale z urlopu nie rezygnujemy – po prostu chcemy podróżować z głową. Jak to robić? Pytamy ekspertów.
03.07.2026, 03:25
Polacy uwielbiają podróżować. Fot. Getty Images.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy planując urlop, Polacy przestraszyli się kryzysu międzynarodowego.
- O czym należy pamiętać, kupując ubezpieczenie podróżne
- Czym jest tzw. turystyka instagramowa i dlaczego jest groźna