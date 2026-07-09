Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Warszawa osobnym województwem? Powraca pomysł sprzed lat
Województwo warszawskie, a do tego płocko-siedleckie i połączenie Kielc z Radomiem w województwo staropolskie. Nowe pomysły na reformę samorządową opisał Instytut Sobieskiego. Choć do jego realizacji daleka droga, to potencjalne skutki miałyby przynieść korzyści zarówno mieszkańcom Warszawy, jak i Siedlec oraz Płocka.
09.07.2026, 17:31
W koncepcji dr. Łukasza Zaborowskiego z Instytutu Sobieskiego województwo mazowieckie należałoby podzielić na trzy części – województwo warszawskie w centrum, woj. płocko-siedleckie na północy oraz woj. staropolskie na południu (wraz z woj. świętokrzyskim). Fot. PAP/Lech Muszyński
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie mogą być konsekwencje założenia nowej koncepcji Instytutu Sobieskiego dotyczącej likwidacji województwa mazowieckiego w obecnym kształcie i utworzenia trzech mniejszych regionów.
- Z jakimi poważnymi zagrożeniami budżetowymi i ryzykiem peryferyzacji mniejszych miast wiąże się odłączenie Warszawy od okolicznych powiatów.
- Dlaczego sama zmiana granic administracyjnych na mapie może okazać się bezskuteczna w walce z problemem wyludniania się polskich prowincji.