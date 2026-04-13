Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój

Warszawski startup Replenit rozwija rozwiązania AI dla branży handlowej. Spółka pozyskała 2,5 mln dolarów w rundzie pre-seed, które przeznaczy na rozwój produktu, rozbudowę zespołu badawczego oraz operacje inżynieryjne w Polsce i Holandii. Jak podaje firma, to jedna z najwyższych rund na tym etapie w Polsce w ostatnich latach.

Wśród inwestorów znalazły się m.in. polskie fundusze Movens Capital i Vastpoint (współprowadzące rundę), a także – jako anioł biznesu – współzałożyciel i szef ElevenLabs, Mati Staniszewski. Udział wzięły również Logo Ventures, DigitalOcean Ventures, Finberg oraz Caucasus Ventures.

Warszawa jako centrum operacyjne

Replenit założyło sześciu przedsiębiorców o tureckich korzeniach, wcześniej związanych z rozwojem platformy Insider One. To Cenk Karacaev, Omer Ozden, Caner Demir, Alp Karacaev, Ilyas Kurklu oraz Egemen Akdan. Na główną siedzibę wybrali jednak Warszawę, a zaplecze technologiczne ulokowali w Holandii. Decyzję uzasadniają stabilnością rynku i dostępem do klientów z UE.

„Dzięki dekadzie wzrostu gospodarczego powyżej średniej unijnej, dołączeniu do G20 i rosnącej

liczbie przedsiębiorców po exitach, Polska staje się jednym z najbardziej dynamicznych centrów

technologicznych w Europie. Historia Replenit wpisuje się przy tym w szerszy trend" – wskazują założyciele. Warszawa coraz częściej pełni rolę europejskiej bazy nie tylko dla zespołów z Ukrainy i Białorusi, ale także z Turcji i krajów bałtyckich.

– Różnorodność ekosystemu jest kluczowa dla jego długoterminowego rozwoju. Im więcej międzynarodowych zespołów działa z Polski, tym większa szansa na powstanie kolejnego globalnego jednorożca. Replenit łączy ambicję, głębokie rozumienie potrzeb klientów i sprawność operacyjną – a takie połączenie ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych – komentuje Karolina Kukiełka, partnerka w Vastpoint.

AI , które zamienia dane w decyzje

Replenit rozwija silnik decyzyjny oparty na AI dla handlu detalicznego i e-commerce. System dobiera moment i treść komunikacji dla każdego klienta w czasie rzeczywistym, bazując na sygnałach zakupowych i zachowaniu użytkownika. Celem jest zwiększenie retencji i przychodów.

Jak podkreśla Łukasz Lewandowski, dyrektor inwestycyjny w Movens Capital, firmy handlowe mają ogromne ilości danych, ale rzadko potrafią wykorzystać je w czasie rzeczywistym.

– Replenit wypełnia tę lukę, działając dokładnie w momencie gotowości klienta do zakupu. Zespół z doświadczeniem w skalowaniu globalnych platform i pierwsze wdrożenia enterprise wskazują na potencjał stworzenia nowej kategorii w e-commerce – mówi.Łukasz Lewandowski.

Technologia interpretuje sygnały behawioralne jako wskaźniki intencji, pozwalając markom podejmować decyzje „tu i teraz”, zamiast reagować na przeszłość.

– Firmy nie mogą już polegać wyłącznie na danych historycznych. Muszą rozumieć intencje i decydować o kolejnych krokach dla każdego klienta – podkreśla Ilyas Kurklu, współzałożyciel i prezes Replenit.

Jak dodaje, większość narzędzi AI koncentruje się na optymalizacji lub generowaniu treści, podczas gdy kluczowy pozostaje proces podejmowania decyzji.

– Replenit podnosi jakość decyzji komercyjnych, pomagając markom przejść od statycznych reguł do działań opartych na AI w czasie rzeczywistym. To bezpośrednio przekłada się na przychody. Naszą ambicją jest wyznaczenie nowego standardu wykorzystania danych w handlu – mówi Ilyas Kurklu.

Replenit myśli o ekspansji w USA

Startup, założony około roku temu, ma już ponad 30 globalnych klientów. Współpracuje z sieciami handlowymi w Europie, USA, regionie MENA oraz Ameryce Łacińskiej. Wśród klientów są m.in. L'Occitane oraz platforma e-commerce iBOOD. W pierwszym przypadku wdrożenie zwiększyło przychody z dosprzedaży o 235 proc., w drugim – odpowiada za 6,3 proc. przychodów platformy. Spółka deklaruje także gwarancję 10-krotnego zwrotu z inwestycji – dotąd żaden klient z niej nie skorzystał.

Pozyskane środki wesprą rozwój produktu, zespołu AI oraz operacji inżynieryjnych w Polsce i Holandii. W planach jest także wejście na rynek amerykański i budowa lokalnego zespołu sprzedaży.