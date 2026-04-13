Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój

Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli polscy i tureccy inwestorzy, a założyciele mają doświadczenie przy budowie marketingowego jednorożca.

13.04.2026, 11:13
Replenit, startup z siedzibą w Warszawie, pozyskał 2,5 mln dolarów. Środki przeznaczy na rozwój produktu, rozbudowę zespołu badawczo-rozwojowego AI oraz operacje inżynieryjne w Polsce i Holandii. Na zdjęciu założyciele startupu: Cenk Karacaev (dyrektor ds. przychodów), Omer Ozden (dyrektor ds. produktu), Caner Demir (dyrektor ds. marketingu), Alp Karacaev (dyrektor ds. handlowych), Ilyas Kurklu (prezes zarządu) oraz Egemen Akdan (dyrektor ds. technologii). Fot. materiały prasowe.

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Kto zainwestował w startup Replenit i na co spółka przeznaczy pozyskane pieniądze.
  2. Jak działa AI zwiększająca przychody ze sprzedaży w modelu Replenit?
  3. Dlaczego firma wybrała Warszawę jako centrum operacyjne.
Warszawski startup Replenit rozwija rozwiązania AI dla branży handlowej. Spółka pozyskała 2,5 mln dolarów w rundzie pre-seed, które przeznaczy na rozwój produktu, rozbudowę zespołu badawczego oraz operacje inżynieryjne w Polsce i Holandii. Jak podaje firma, to jedna z najwyższych rund na tym etapie w Polsce w ostatnich latach.

Wśród inwestorów znalazły się m.in. polskie fundusze Movens Capital i Vastpoint (współprowadzące rundę), a także – jako anioł biznesu – współzałożyciel i szef ElevenLabs, Mati Staniszewski. Udział wzięły również Logo Ventures, DigitalOcean Ventures, Finberg oraz Caucasus Ventures.

Warszawa jako centrum operacyjne

Replenit założyło sześciu przedsiębiorców o tureckich korzeniach, wcześniej związanych z rozwojem platformy Insider One. To Cenk Karacaev, Omer Ozden, Caner Demir, Alp Karacaev, Ilyas Kurklu oraz Egemen Akdan. Na główną siedzibę wybrali jednak Warszawę, a zaplecze technologiczne ulokowali w Holandii. Decyzję uzasadniają stabilnością rynku i dostępem do klientów z UE.

„Dzięki dekadzie wzrostu gospodarczego powyżej średniej unijnej, dołączeniu do G20 i rosnącej
liczbie przedsiębiorców po exitach, Polska staje się jednym z najbardziej dynamicznych centrów
technologicznych w Europie. Historia Replenit wpisuje się przy tym w szerszy trend" – wskazują założyciele. Warszawa coraz częściej pełni rolę europejskiej bazy nie tylko dla zespołów z Ukrainy i Białorusi, ale także z Turcji i krajów bałtyckich.

– Różnorodność ekosystemu jest kluczowa dla jego długoterminowego rozwoju. Im więcej międzynarodowych zespołów działa z Polski, tym większa szansa na powstanie kolejnego globalnego jednorożca. Replenit łączy ambicję, głębokie rozumienie potrzeb klientów i sprawność operacyjną – a takie połączenie ułatwia podejmowanie decyzji inwestycyjnych – komentuje Karolina Kukiełka, partnerka w Vastpoint.

AI, które zamienia dane w decyzje

Replenit rozwija silnik decyzyjny oparty na AI dla handlu detalicznego i e-commerce. System dobiera moment i treść komunikacji dla każdego klienta w czasie rzeczywistym, bazując na sygnałach zakupowych i zachowaniu użytkownika. Celem jest zwiększenie retencji i przychodów.

Jak podkreśla Łukasz Lewandowski, dyrektor inwestycyjny w Movens Capital, firmy handlowe mają ogromne ilości danych, ale rzadko potrafią wykorzystać je w czasie rzeczywistym.

– Replenit wypełnia tę lukę, działając dokładnie w momencie gotowości klienta do zakupu. Zespół z doświadczeniem w skalowaniu globalnych platform i pierwsze wdrożenia enterprise wskazują na potencjał stworzenia nowej kategorii w e-commerce – mówi.Łukasz Lewandowski.

Technologia interpretuje sygnały behawioralne jako wskaźniki intencji, pozwalając markom podejmować decyzje „tu i teraz”, zamiast reagować na przeszłość.

– Firmy nie mogą już polegać wyłącznie na danych historycznych. Muszą rozumieć intencje i decydować o kolejnych krokach dla każdego klienta – podkreśla Ilyas Kurklu, współzałożyciel i prezes Replenit.

Jak dodaje, większość narzędzi AI koncentruje się na optymalizacji lub generowaniu treści, podczas gdy kluczowy pozostaje proces podejmowania decyzji.

– Replenit podnosi jakość decyzji komercyjnych, pomagając markom przejść od statycznych reguł do działań opartych na AI w czasie rzeczywistym. To bezpośrednio przekłada się na przychody. Naszą ambicją jest wyznaczenie nowego standardu wykorzystania danych w handlu – mówi Ilyas Kurklu.

Replenit myśli o ekspansji w USA

Startup, założony około roku temu, ma już ponad 30 globalnych klientów. Współpracuje z sieciami handlowymi w Europie, USA, regionie MENA oraz Ameryce Łacińskiej. Wśród klientów są m.in. L'Occitane oraz platforma e-commerce iBOOD. W pierwszym przypadku wdrożenie zwiększyło przychody z dosprzedaży o 235 proc., w drugim – odpowiada za 6,3 proc. przychodów platformy. Spółka deklaruje także gwarancję 10-krotnego zwrotu z inwestycji – dotąd żaden klient z niej nie skorzystał.

Pozyskane środki wesprą rozwój produktu, zespołu AI oraz operacji inżynieryjnych w Polsce i Holandii. W planach jest także wejście na rynek amerykański i budowa lokalnego zespołu sprzedaży.

Główne wnioski

  1. Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów w rundzie pre-seed. Pieniądze przeznaczy na rozwój produktu, AI i ekspansję do USA. Wśród inwestorów są m.in. Mati Staniszewski z ElevenLabs oraz fundusze Movens Capital i Vastpoint.
  2. Spółka rozwija rozwiązanie AI dla handlu, które zwiększa przychody dzięki lepszemu wykorzystaniu danych klientów w czasie rzeczywistym.
  3. Warszawa została wybrana jako siedziba ze względu na stabilność rynku i dostęp do klientów w UE. Polska coraz częściej pełni rolę bazy dla międzynarodowych startupów.