Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli polscy i tureccy inwestorzy, a założyciele mają doświadczenie przy budowie marketingowego jednorożca.
Replenit, startup z siedzibą w Warszawie, pozyskał 2,5 mln dolarów. Środki przeznaczy na rozwój produktu, rozbudowę zespołu badawczo-rozwojowego AI oraz operacje inżynieryjne w Polsce i Holandii. Na zdjęciu założyciele startupu: Cenk Karacaev (dyrektor ds. przychodów), Omer Ozden (dyrektor ds. produktu), Caner Demir (dyrektor ds. marketingu), Alp Karacaev (dyrektor ds. handlowych), Ilyas Kurklu (prezes zarządu) oraz Egemen Akdan (dyrektor ds. technologii). Fot. materiały prasowe.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto zainwestował w startup Replenit i na co spółka przeznaczy pozyskane pieniądze.
- Jak działa AI zwiększająca przychody ze sprzedaży w modelu Replenit?
- Dlaczego firma wybrała Warszawę jako centrum operacyjne.