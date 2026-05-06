Wawa Student Festiwal 2026 Wielkie święto warszawskich studentów!

Wawa Student Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim wspólne celebrowanie końca roku akademickiego. Fot. Wawa Student Festiwal

29 i 30 maja warszawskie Bielany staną się centrum studenckiej integracji. Na terenie poligonu lekkoatletycznego Kampusu AWF odbędzie się kolejna edycja Wawa Student Festiwal. Dwa dni, osiem topowych koncertów i wyjątkowa atmosfera budowana przez siedem warszawskich uczelni.

Wawa Student Festiwal to wyjątkowa inicjatywa integrująca społeczność

akademicką stolicy. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez: Uczelnię

Techniczno-Handlową (UTH), Akademię Pożarniczą (APOŻ), Uniwersytet WSB

Merito, Collegium Civitas (UC), Akademię Sztuki Wojennej (ASzWoj),

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) oraz Akademię

Wychowania Fizycznego (AWF).



Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim wspólne celebrowanie końca

roku akademickiego. Na uczestników czekać będzie bogata strefa

gastronomiczna oraz liczne atrakcje przygotowane przez partnerów.

Muzyczne emocje: lista wykonawców



Program tegorocznej edycji to mieszanka rapu, rocka i alternatywy, która zadowoli najbardziej wymagających słuchaczy.

Piątek (29.05): Scenę przejmą najmocniejsze nazwiska polskiej sceny

hip-hopowej:

Guzior – jeden z najbardziej charyzmatycznych raperów, autor hitów, które

od lat królują na playlistach.

Young Multi – artysta łączący rap z nowoczesnymi brzmieniami, ikona

młodego pokolenia.

Opał – znany z technicznego kunsztu i szczerych, mocnych tekstów.

Dwa Sławy – łódzki duet, który jak nikt inny potrafi rozruszać festiwalowy tłum.



Sobota (30.05): Drugi dzień upłynie pod znakiem rockowej energii i

alternatywnych brzmień:

Zalewski – jedna z największych gwiazd polskiej sceny, gwarantująca

niesamowite show i wokalną perfekcję.

Nocny Kochanek – klasyka heavy metalu w humorystycznym wydaniu,

czyli pewny punkt programu dla fanów mocniejszych dźwięków.

WaluśKraksaKryzys – głos pokolenia i bezkompromisowa energia prosto z

garażowych brzmień.

Dawid Tyszkowski – jeden z najciekawszych debiutów ostatnich lat, znany

z wrażliwości i wyjątkowej barwy głosu.

Bilety dostępne są online w serwisie Biletomat.pl oraz w kasach biletowych

podczas wydarzenia. Specjalne zniżki przewidziano dla studentów m.in. w

aplikacji Uniperks.



Więcej informacji: Wszystkie aktualności dotyczące wydarzenia, pełen

harmonogram oraz regulamin można śledzić na oficjalnych profilach: Wawa

Student Festiwal (Facebook) oraz na Instagramie @wawastudent_festiwal.

Więcej informacji o festiwalu, FAQ oraz regulamin dostępne są na stronie:

www.wawastudentfestiwal.pl

