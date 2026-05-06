Wawa Student Festiwal 2026 Wielkie święto warszawskich studentów!
29 i 30 maja warszawskie Bielany staną się centrum studenckiej integracji. Na terenie poligonu lekkoatletycznego Kampusu AWF odbędzie się kolejna edycja Wawa Student Festiwal. Dwa dni, osiem topowych koncertów i wyjątkowa atmosfera budowana przez siedem warszawskich uczelni.
Wawa Student Festiwal to wyjątkowa inicjatywa integrująca społeczność
akademicką stolicy. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez: Uczelnię
Techniczno-Handlową (UTH), Akademię Pożarniczą (APOŻ), Uniwersytet WSB
Merito, Collegium Civitas (UC), Akademię Sztuki Wojennej (ASzWoj),
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) oraz Akademię
Wychowania Fizycznego (AWF).
Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim wspólne celebrowanie końca
roku akademickiego. Na uczestników czekać będzie bogata strefa
gastronomiczna oraz liczne atrakcje przygotowane przez partnerów.
Muzyczne emocje: lista wykonawców
Program tegorocznej edycji to mieszanka rapu, rocka i alternatywy, która zadowoli najbardziej wymagających słuchaczy.
Piątek (29.05): Scenę przejmą najmocniejsze nazwiska polskiej sceny
hip-hopowej:
- Guzior – jeden z najbardziej charyzmatycznych raperów, autor hitów, które
od lat królują na playlistach.
- Young Multi – artysta łączący rap z nowoczesnymi brzmieniami, ikona
młodego pokolenia.
- Opał – znany z technicznego kunsztu i szczerych, mocnych tekstów.
- Dwa Sławy – łódzki duet, który jak nikt inny potrafi rozruszać festiwalowy tłum.
Sobota (30.05): Drugi dzień upłynie pod znakiem rockowej energii i
alternatywnych brzmień:
- Zalewski – jedna z największych gwiazd polskiej sceny, gwarantująca
niesamowite show i wokalną perfekcję.
- Nocny Kochanek – klasyka heavy metalu w humorystycznym wydaniu,
czyli pewny punkt programu dla fanów mocniejszych dźwięków.
- WaluśKraksaKryzys – głos pokolenia i bezkompromisowa energia prosto z
garażowych brzmień.
- Dawid Tyszkowski – jeden z najciekawszych debiutów ostatnich lat, znany
z wrażliwości i wyjątkowej barwy głosu.
Bilety dostępne są online w serwisie Biletomat.pl oraz w kasach biletowych
podczas wydarzenia. Specjalne zniżki przewidziano dla studentów m.in. w
aplikacji Uniperks.
Więcej informacji: Wszystkie aktualności dotyczące wydarzenia, pełen
harmonogram oraz regulamin można śledzić na oficjalnych profilach: Wawa
Student Festiwal (Facebook) oraz na Instagramie @wawastudent_festiwal.
Więcej informacji o festiwalu, FAQ oraz regulamin dostępne są na stronie:
www.wawastudentfestiwal.pl
