Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
We Francji oficjalnie nikt nie mówi o rasie, bo laïcité – laickość – ma być remedium na podziały
Kolor skóry i kod pocztowy działają jak niewidoczne filtry. Decydują o tym, kto dostaje mieszkanie, kto trafia do prywatnej szkoły, a kto do tzw. brudnych zawodów. Dziś to właśnie politycy, a nie sondaże, odsłaniają ten mechanizm – każdy na swój sposób. Niektórzy przekuwają go na narrację o zagrożeniu, inni usiłują go nazwać i zwalczać – ale żadna strona sceny politycznej nie jest od tego zjawiska wolna i nie ma pomysłu, jak to zmienić.
15.02.2026, 07:30
Dopóki politycy nie zaczną mówić wprost o rasowych i społecznych mechanizmach (i nie podwyższą poziomu publicznej bezpłatnej edukacji), a nie tylko o „integracji” i „jedności”, dopóty Republika pozostanie podzielona. Fot. Kiran Ridley/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy we Francji jest rasizm.
- Dlaczego Francuzi nie mówią o rasizmie.
- Dlaczego Republika jest podzielona w kwestii migracji.