Kategorie artykułu: Biznes Polityka Technologia
Web Summit w Polsce. Szansa na kosmiczny event czy bardzo drogi marketing? (Opinia)
Organizator największej w Europie konferencji technologicznej rozmawia z rządem o jej organizacji w Polsce. Czym naprawdę jest to wydarzenie, kto za nim stoi i co Polska może zyskać – a co stracić?
22.02.2026, 11:02
Paddy Cosgrave, założyciel i prezes Web Summitu, namawiał w minionym tygodniu Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, do tego by rząd zaangażował się w największą konferencję technologiczną w Europie. fot: materiały prasowe ministra finansów.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką historię ma Web Summit i jego organizator,
- Ile realnie kosztuje organizacja wydarzenia i jakie zobowiązania się z tym wiążą,
- Jakie korzyści gospodarcze przynosi ta konferencja.