Kategorie artykułu: Polityka Świat
Wenezuela i Grenlandia a sprawa polska. Jak polscy politycy reagują na napięcia międzynarodowe
Przyzwyczailiśmy się do tego, że dwóch polskich polityków potrafi mieć trzy różne opinie. Okazuje się jednak, że w sprawach międzynarodowych różnice te wyraźnie się zacierają. W kontekście wydarzeń wokół Wenezueli i Grenlandii głosy krytyczne wobec Stanów Zjednoczonych pojawiają się rzadko, a jeśli już – mają raczej ograniczony zasięg. Dziś przyglądamy się temu, jak polscy politycy reagują na ostatnie napięcia na świecie.
Głównym sprawcą międzynarodowego zamieszania na początku roku jest prezydent USA Donald Trump. Po pojmaniu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro Trump grozi zajęciem Grenlandii. Wyspa należy do Danii, wieloletniego sojusznika USA. Fot. PAP/Avalon
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie narracje przyjmują główne polskie partie wobec wydarzeń wokół Wenezueli i Grenlandii.
- Dlaczego sprawa Grenlandii jest szczególnie kłopotliwa dla prawicy, zwłaszcza dla Prawa i Sprawiedliwości.
- Którzy politycy dostrzegają w tych wydarzeniach potencjalne zagrożenie dla Polski.