Kategoria artykułu: Świat
Wiarygodny jak Polak. Zaskakujące wyniki sondaży w Czechach i na Słowacji
Jak nas dziś widzą Czesi? Przeszliśmy długą drogę. Od wizerunku złodziei i kombinatorów do kraju, który 81 proc. Czechów uznaje za wiarygodnego sojusznika. Na Słowacji jest zresztą podobnie.
27.02.2026, 04:00
Polska w Czechach i na Słowacji ma coraz lepszy wizerunek. Fot. omersukrugoksu/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmienił się wizerunek Polski w Czechach.
- Jak postrzegali nas Słowacy.
- Jak dziś jesteśmy postrzegani w obu krajach.