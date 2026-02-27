Wiarygodny jak Polak. Zaskakujące wyniki sondaży w Czechach i na Słowacji

Aż 81 proc. Czechów uważa Polskę za swojego sojusznika. To najlepszy wynik, dalsze miejsce zajmują Niemcy i kraje skandynawskie (po 66 proc.). Takie zaskakujące wyniki przynosi najnowszy sondaż prestiżowego Centrum Badania Opinii Publicznej (CVVM) działającego przy Czeskiej Akademii Nauk.

Polska zyskuje w czeskich oczach, a traci USA

Żaden z badanych Czechów nie postrzega naszego kraju za wroga. 13 proc. uznaje nas za koniecznych partnerów, a 6 proc. nie ma poglądu w tej sprawie.

Podobne badanie przeprowadzono w marcu 2025 r. Wtedy za sojuszników postrzegało nas 72 proc. Czechów. W ostatnim roku ten odsetek wzrósł o 9 pkt proc., żaden inny badany kraj nie może cieszyć się takim wzrostem sympatii.

Za największych swoich wrogów Czesi uznają Rosjan (75 proc. uważa ich za przeciwników, tylko 4 proc. za sojuszników). Za sprawą polityki Donalda Trumpa nad Wełtawą spada postrzeganie USA jako sojuszników USA (z 28 do 25 proc.).

Przez lata nie mieliśmy dobrego wizerunku w Czechach

Nic w tym dziwnego, że także w Polsce wyniki czeskiego sondażu spotkały się z dużym zaskoczeniem.

Do niedawna polski wizerunek w Czechach nie był najlepszy. Jeszcze w 2014 r. czeski T-Mobile przygotował reklamę, w której zachęcał do wymiany starych aparatów telefonicznych na nowe. Wykorzystał w niej wizerunek Polaka, kombinatora i złodzieja, który oferuje Czechowi kupno telefonu. Kiedy po chwili okazuje się, że aparat jest zepsuty, sprzedawca znika.

A w 2023 r. obecny premier Andrej Babiš podczas telewizyjnej debaty przed wyborami prezydenckimi stwierdził, że nie przyszedłby na pomoc zaatakowanej przez Rosję Polsce. Ostatecznie wybory jednak przegrał, prezydentem został Petr Pavel.

Przez lata czeskie media pełne były informacji o niskiej jakości produktach spożywczych z Polski oraz polskich kierowcach niosących śmierć na czeskich drogach.

Czeski dziennikarz dostrzega zmianę stosunków Czechów do Polaków

Dziś jest inaczej. Polska często stawiana jest przez tamtejsze media i czeskich polityków za przykład udanego rozwoju gospodarczego.

– Czesi w ostatnich latach zaczęli odkrywać Polskę. Dzięki rozwojowi infrastruktury dużo więcej Czechów jeździ do Polski na wczasy. Wyzbyli się stereotypu o Polsce jako „katotalibańskim” Mordorze i odkryli, że ten kraj się w ostatnim czasie zmodernizował. Niektórzy Czesi mają nawet poczucie, że w kwestii modernizacji Polska nas przegoniła. Dziś Czesi poznają Polskę, ten kraj im się podoba, a mentalna bariera między dwoma krajami upada. I dobrze – mówi czeski dziennikarz Filip Harzer z serwisu Seznam Zprávy.

Czeski dziennikarz zwraca także uwagę, że wizerunek Polski w Czechach wzmacniają polityczne zawirowania na Słowacji i na Węgrzech. Na ich tle Polska w czeskich oczach jest po prostu istotnym graczem europejskim.

Polska wiarygodnym partnerem dla Słowaków

Podobne wyrazy sympatii wobec Polski napływają ze Słowacji. INFOSTAT, czyli Instytut Informatyki i Statystyki będący jednostką Słowackiego Urzędu Statystycznego opublikował raport podsumowujący badania opinii publicznej przeprowadzone w listopadzie i w grudniu 2025 r.

Z raportu wynika, że 57 proc. Słowaków postrzega Polskę za wiarygodnego partnera. Negatywny pogląd w tej sprawie ma jedynie 9 proc. ankietowanych.

Większą wiarygodnością na Słowacji cieszą się jedynie Czesi (76 proc.) i Austriacy (63 proc.).

O wiele gorszy wizerunek niż Polacy w Bratysławie mają Niemcy (44 proc. postrzega ich za wiarygodnych), Francuzi (38 proc.) Brytyjczycy (35 proc.), no i Amerykanie (27 proc.).

Słowacy piszą o silnej Polsce

– W przeszłości Polska była w mediach przedstawiana głównie przez pryzmat tanich targowisk, na które jeździli kupować ludzie z północnej Słowacji, ewentualnie przez pryzmat problemów z jakością żywności – tłumaczy słowacki dziennikarz Lukáš Onderčanin, szef działu zagranicznego dziennika „Sme”.

Dodaje, że od tego czasu obraz medialny Polski wyraźnie się zmienił.

– Dziś w mediach pisze się o ekonomicznej i militarnej sile Polski czy o jej politycznej roli w Europie. Na Słowację przyjeżdża też coraz więcej Polaków, którzy wspierają słowacką gospodarkę, co również może mieć wpływ na te liczby – mówi Lukáš Onderčanin.

Słowacki dziennikarz przypomina, że relacje słowacko-polskie nie są obarczone żadnymi problemami historycznymi, jak na przykład stosunki z Węgrami.

– Relacje słowacko-polskie nie są pod wpływem propagandy, jak ma to miejsce w przypadku ukraińskich uchodźców. Dlatego pozytywne postrzeganie Polski nie jest dla mnie takim zaskoczeniem – uważa Lukáš Onderčanin.